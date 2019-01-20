بررسی برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران اعضای شورا فصل پنجم که به مدیریت، راهبری و پایش برنامه اختصاص داشت را بررسی کردند. بر اساس مواد این فصل، شهرداری موظف است با توجه به اهمیت افزایش سطح مداخله موثر و هماهنگ کلیه دستگاههای اجرایی و تخصصی در حوزه مدیریت شهری طی ۵ ماه نخست برنامه، کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سطح وظایف درج شده در این مصوبه است را مورد بررسی کامل قرار داده و در صورتی که به مقررات خاصی نیاز باشد، لایحه ای تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

در جریان این ماده ۹۷ زهرا نژادبهرام پیشنهاد کرد این ماده حذف شود زیرا جزء بدیهیات است و نباید در برنامه مواردی این چنینی آورده شود.

آروین در دفاع از این ماده توضیح داد: قید زمانی ۶ ماهه در ماده ۹۷ بسیار مهم است زیرا باعث می شود برنامه ۵ ساله عملیاتی شود و اگر به طور مثال در سال دوم بپرسیم چرا برخی مواد اجرایی نشده، دیگر در خصوص لایحه سخنی به میان نمی آید. این ماده با ۲ اصلاح ویرایشی به تصویب رسید.

همچنین ماده ۹۸ این فصل نیز بدون تغییر به تصویب رسید.

در این ماده شهرداری موظف شد گزارش نظارتی سالانه برنامه شامل تحقق اهداف کمی و احکام برنامه را به همراه لوایح بودجه سنواتی به شورا ارائه کند.

در ماده ۹۹ که با یک تغییر مهم به تصویب رسید، شهرداری موظف شد جداول کمی شامل شاخص های کمی مواد برنامه و هدفگذاری ها برای آنها در افق ۵ ساله را با پیش بینی منابع مالی و در قالب ارائه جداول منابع و مصارف حداکثر تا پایان اردیبهشت ۹۸ تهیه و برای تصویب به شورا ارائه کند.

در متن ابتدایی این زمان شهریور ۹۸ اعلام شده بود که نژادبهرام با مخالفت با آن گفت: قرار بود این جداول تا پایان سال به شورا ارائه شود و اگر هرچه زودتر این جداول به شورا ارائه نشود، تحقق برنامه به تاخیر می افتد.

رسولی نیز در مخالفت با پیشنهاد نژادبهرام گفت: بودجه سال ۹۸ برشی یک ساله از برنامه ۵ ساله است و به نظر می آید باید زمان کافی برای تهیه این جداول به شهرداری داده شود.

میرلوحی یکی از موافقان کاهش زمان شهرداری از شهریور به اردیبهشت، گفت: برنامه بدون اهداف و منابع ناقص است و نباید چیزی را به تصویب برسانیم که بعداً خودمان پشیمان شویم. او پیشنهاد کرد شهرداری ۳ سناریوی مالی برای اهداف و منابع تهیه کند و آن را هرچه زودتر به شورا ارائه کند.

سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهردار نیز با بیان اینکه بر اساس برنامه ۵ ساله شهر تهران باید ۹۳ لایحه و آئین نامه تدوین کنیم، گفت: بحث منابع مالی در این اوضاع قابل پیش بینی نیست.

وی ادامه داد: وضعیت مالی شهرداری منبعث از وضعیت مالی کشور است که چشم اندازی روشن ندارد. ما هفته آینده بودجه سال ۹۸ شهرداری را ارائه می کنیم که برشی از همین برنامه است.

وی تاکید کرد: ۸۵ درصد بودجه ۹۸ منطبق با برنامه سوم است و ۱۴۰ ردیف بودجه ای از بودجه ۹۷ که مشخصاً بر اساس برنامه دوم بوده از بودجه سال ۹۸ حذف شده است.

وی اظهارداشت :با توافقات انجام شده زمان شهریور ۹۸ را مطرح کردیم و تلاش می کنیم هرچه زودتر این جداول را تهیه کنیم اما اعضای شورا تکلیفی را بر عهده ما نگذارند که ما نتوانیم در همان زمان مقرر شده آن را اجرایی کنیم.

در نهایت این ماده با ۱۳ موافق به تصویب رسید و شهرداری ملزم شد حداکثر تا پایان شهریور ۹۸ جداول کمی و منابع مالی را در قالب جداول منابع و مصارف به شورا ارائه کند.