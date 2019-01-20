ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه(س) در حوزه فردی و اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت و گو با موضوع فرهنگ و سبک زندگی فاطمی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) و با حضور زهرا جامه بزرگ عضو شورای عالی نخبگان بسیج روانه آنتن شد.

جامه بزرگ، عضو شورای عالی نخبگان بسیج با بیان اینکه فرهنگ ما مبتنی بر تعالیم دین اسلام است، اظهار کرد: دین اسلام الگوهای مطلوب اخلاقی و دینی را به ما معرفی کرده و هر یک از چهارده معصوم (ع) چراغ راه هدایت برای زندگی ما هستند.

وی در ادامه مطلب افزود: یکی از الگوهای ارزشمند ما حضرت فاطمه (س) هستند. ایشان با اینکه دختر پیامبر اکرم (ص) بودند اما با توجه به شرایط خود از هر بعد ویزگی هایی را از خود به عرصه ظهور گذاشتند که قابل تأمل و بهره برداری است.

جامه بزرگ با بیان اینکه تغییر بینش ها و منش ها در جهان در قالب گفتمان سازی هدایت می شود، گفت: سازمان ها، نهادها و قوانین با تحقیق، تفحص و عملیاتی کردن ارزش های حضرت فاطمه (س) می‌توانند این فرهنگ را در جامعه تعمق ببخشند.

عضو شورای عالی نخبگان بسیج با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) گفت: سبک زندگی حضرت زهرا (س) دارای سه بعد مهم شخصیتی و برجسته است که عبارت اند از بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی. مسئولیت پذیری و ارتباط معنوی قوی با خداوند، سادگی و در عین حال آراستگی مبتنی بر حیا، توجه به آداب پوشاک و بهداشت فردی یکی از ویژگی های شخصیت فردی حضرت است.

وی با اشاره به بعد شخصیتی حضرت فاطمه (س) در خانواده ادامه داد: حضرت زهرا (س) توجه ویژه ای به تربیت معنوی فرزندان خود داشتند، رعایت حریم خانوادگی و دفاع از جایگاه رسول خدا (س) برای ایشان بسیار مهم بود. علاوه بر این، گزینش همسر ایشان مبتنی بر معیارهای معنوی و فضایل اخلاقی بوده است.

جامه بزرگ در رابطه با ابعاد شخصیتی حضرت در حوزه اجتماعی بیان کرد: حضرت فاطمه (س) همواره دیگران را بر خود ارجح می دانستند و از این نظر نیز شخصیت بسیار برجسته دارند.

عضو شورای عالی نخبگان بسیج در مصاحبه با رادیو گفت و گو افزود: پیام مهمی که ما از سیره خاندان پیامبر (ص) دریافت می کنیم آزادگی و جسارت است و چیزی نباید مانع این شعور و عقل و معرفت باشد.

وی در پایان این برنامه تأکید کرد: ما باید ساختار نهادهای موثر در این راستا را بسیج کنیم و به حرکت دربیاوریم.