لزوم ایجاد مشاغل ثابت برای سرپرستان خانواده آسیب دیده

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: موسسه حمایتی خانه مهر کودکان سازمانی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی است که آموزش کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل، آموزش کودکان کار و خیابان، حرفه آموزی به زنان سرپرست خانوار، ایجاد کارگاه های خود اشتغالی، کمک های عملی به خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر از جمله فعالیت هایش میباشد. این سازمان که در منطقه جنوبی تهران به فعالیت می پردازد عمده فعالیت هایش را مختص به آموزش کودکان کار و محروم از تحصیل کرده است. بشیری مدیر این موسسه در گفتگو با خبرنگار «مهر»، درباره نحوه فعالیت های موسسه گفت: موسسه خانه مهر کودک در حال حاضر حدود ۱۱۰ کودک کار و محروم از تحصیل را که گرفتار فقر هستند را تحت پوشش قرار داده است.

مدیر موسسه خانه مهر کودک درباره شرایط کودکان تحت پوشش اظهار داشت: کودکان با رده های سنی متفاوتی در موسسه ما تحت حمایت قرار گرفته اند.

وی با تشریح دلایلی که این کودکان ناچار به کار شده اند عنوان داشت: اکثر این کودکان گرفتار خانواده هایی هستند که سرپرستان خانواده یا دچار فقر ناشی از نبود شغل ثابت هستند و یا دچار اعتیادند.

بشیری با تاکید بر اینکه اکثر خانواده هایی که کودکانشان را برای کسب درآمد به بیرون از خانه می فرستند، دچار اعتیاد هستند اظهار داشت: ممکن است حتی سرپرست خانواده ای دارای یک شغل پاره وقت باشد اما این شغل پاره وقت جوابگوی هزینه زندگی نیست و فقط هزینه مواد مورد نیازش را تامین می کند.

مدیر موسسه خانه مهر کودک با بیان اینکه برای از بین بردن فقر در کودکان باید از خانواده ها حمایت کافی شود، افزود: امروز دلایل اقتصادی گریبان گیر خانواده ها شده است. از طرفی نبود شغل ثابت سرپرستان خانواده را مجبور به انجام شغل های کاذب و پاره وقت کرده است. اعتیاد را هم به این موارد اضافه کنیم در می یابیم که کودکان قربانی سلسله دلایلی هستند که نقشی در آنها ندارند و نمی توانند از بروز آنها جلوگیری کنند.

بشیری در پایان اظهار داشت: به نوعی کودکانی که از سنین پایین قربانی چنین مسائلی می شوند دیگر نمی توانند به آینده خوش بین باشند و باید برای نجات از فقر تلاش کنند. بنابراین برای مبارزه با فقر کودکان همانطور که تاکید کردم باید خانواده های آسیب دیده تحت حمایت و پوشش قرار بگیرند.