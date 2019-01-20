به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر غلامی صبح یکشنبه در نشست با کارشناسان پژوهش و برنامه ریزی در شهرستان‌ها با بیان اینکه حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی یکی از مهمترین حوزه ها در زمینه برنامه ریزی سازمانی در آموزش و پرورش است یادآور شد: پژوهش، فناوری، آموزش نیروی انسانی و طرح و برنامه و تحلیل محتوا از حوزه های این معاونت است.

غلامی با تاکید بر اینکه در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب می شود ادامه داد: سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.

وی اظهار داشت: پژوهش های مفیدی توسط معلمان متفکر ما اتفاق افتاده است که پژوهشگاه معلمان در استان با فعالیت های مدون سعی در تولید علم و جمع آوری فعالیت ها داشته است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۵۳ طرح اقدام پژوهی در مدارس استان انجام شده است و همچنین ۱۹۰ فعالیت دانش آموزی در تولید محتوای الکترونیک داشتیم که موفقیت کشوری بالایی برای استان داشت.

وی با اشاره به دغدغه مدیرکل آموزش و پرورش استان نسبت به برنامه علمیاتی در مدارس بیان داشت: سندتحول بنیادین به عنوان یک سند جامع به همه دغدغه‌های پیش رو پاسخ داده است و اجرای آن الزاماتی نیاز دارد که مهمترین آن داشتن برنامه عملیاتی در مدارس است.

این مقام مسوول با بیان اینکه نزدیک به ۲۳۰ هزار دانش آموز در مدارس استان تحصیل می کنند افزود: کار تعلیم و تربیت این دانش‌آموزان را ۱۴ هزار و ۳۸۵ همکارفرهنگی بر عهده دارند.

غلامی اضافه کرد: در استان هزار و ۴۸۳ آموزشگاه دولتی و هزار و دو آموزشگاه غیردولتی داریم که هشت هزار و ۱۳۷ کلاس درس در بخش دولتی و دو هزار و ۹۱۰ کلاس در بخش غیردولتی در زمینه تعلیم و تربیت فعال هستند.

وی، با بیان اینکه ۳۳ مدرسه در استان بوشهر هر کدام زیر ۵ نفر دانش آموز دارند خاطر نشان کرد: کوچکترین مدرسه روستایی در دوراهک بندر دیر دارای یک دانش آموز با یک معلم است.

غلامی با اشاره به افزایش تعداد دانش آموز، تراکم دانش آموزی و بازنشستگی سالانه حدود ۷۰۰ نفری فرهنگیان یادآور شد: برای سال تحصیلی جدید، راهی جز جذب نیروی جدید استخدام برای پوشش کلاس های درس وجود ندارد.

وی افزود: نیروی انسانی فعلی و فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان به هیچ عنوان کمبود یک هزار نفری سال آینده را پوشش نخواهد داد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان ابراز داشت: دوره های آموزشی در راستای توانمند سازی معلمان ابتدایی، تحلیل محتوای کتب، تبادل تجربیات معلمان، هم اندیشی آنها در زمینه اهداف برنامه درسی و هماهنگی با ارزشیابی توصیفی برگزار شده است.

غلامی عنوان کرد: آموزش و پرورش استان در برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های تقویتی برای معلمان فعالیت های بسیار مطلوبی داشته است که بیش ازیک میلیون و ۳۰۰ هزار نفرساعت کارگاه آموزشی در شهرستان ها و مناطق برای معلمان استان برگزار شده است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه دوره های آموزشی در سراسر شهرستان ها و مناطق آموزشی استان اجرایی شده است گفت: این دوره ها با اولویت معلمان ابتدایی بود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: بیش از چهار هزار و ۴۸۸ کلاس هوشمند در استان فعال هستند که در دوره ابتدایی این آمار به دو هزار و۵۴۵ کلاس هوشمند، در دوره متوسطه اول یک هزار و ۲ کلاس و همچنین در دوره متوسطه دوم ۹۴۱ کلاس درس هوشمند است.

غلامی خاطرنشان کرد: ۴۶ درصد کلاس های درس دوره ابتدایی، ۴۸ درصد کلاس های درس دوره متوسطه اول و ۴۶ درصد کلاس های درس دوره متوسطه دوم در استان هوشمند شدند.