بسیج ۲۲ هزار کارگاه اشتغالزایی را در مازندران فعال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا درسالن اجتماعات فرمانداری نکا با اشاره به محور فعالیت های بسیج سازندگی مازندران اظهار کرد: اشتغال، محرومیت زدایی، توانمند سازی، آموزش و ارتقای زیر ساخت ها در مناطق محروم وهمچنین کمک به دستگاه های اجرایی برای پیشبرد و تسریع پروژه های عمرانی و زیر بنایی از جمله اهداف قابل توجه بسیج سازندگی به شمار می رود که خوشبختانه از سال ۹۱ به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: از سال ۹۱ که مقام معظم رهبری به صورت جدی به مسله اقتصاد مقاومتی پرداخته است سپاه پاسداران خود را مخاطب خاص این امر مهم قلمداد کرد به طوری که در حوزه اشتغال ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات سازمان بسیج سازندگی صرف کمک به اشتغال خرد سطح استان مازندران شد در همین راستا نیز سهم ۱۰ میلیارد تومانی شهرستان نکا طی چند سال اخیر تخصیص و توزیع شد

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران با اشاره به اشتغالزایی ۶ هزار نفری در سطح استان تصریح کرد: همه ساله قریب ۶ هزار نفر در سطح استان مازندران مشغول به فعالیت می شوند همچنین در این راستا ۲۲ هزار و ۸۰۰ کارگاه در سطح استان و یکهزار کارگاه اشتغال زایی در سطح شهرستان حمایت می شود و خوشبختانه با حمایت ویژه مسئولین و تعامل مردمی این روند ادامه دارد.

به گفته شریعتی در بعد محرومیت زدایی ۶ هزار پروژه در ابعاد متوسط و کوچک در سطح مازندران انجام شده است که در حال حاضر قریب به هزار و ۸۱ پروژه در دست اجرا است که از این تعداد ۱۰۰ پروژه به شهرستان نکا از قبیل مسکن محرومین، راهسازی، کمک به مساجد و امورات بهداشت و درمان اختصاص دارد.

این مسئول اضافه کرد: مجموعه ای که بیشترین فداکاری را برای انقلاب انجام دادند قطعا شایسته تقدیر و در برخورداری از اعتبارات باید سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند.

وی با تاکید بر کمک به زیر ساخت های دولت در شهرستان نکا خاطرنشان کرد: در حال حاضر قریب به ۲۰ پروژه مختص به شهرستان نکا در دستور اجرا قرار دارد چرا که بسیاری از راه های روستایی در مناطق بالادست نیازمند حمایت، مرمت و بازسازی هستند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران در بحث گروه های جهادی و مشارکت مردمی ۸۰۰ گروه جهادی آماده اجرای خدمات هستندکه می توان از این ظرفیت بسیار بزرگ در حوزه اجرای پروژه های عمرانی به عنوان همکار خوب برای رفع مشکلات شهرستانی بکارگیری شود.