به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری با بیان اینکه طبق ابلاغ کمیسیون ایمنی راهها، ادارات کل راه و شهرسازی و همچنین ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استان ها، مبادرت به شناسایی ۳۳۹۲ نقطه پر تصادف راههای کشور کرده اند تصریح کرد: از بین این نقاط طی مباحث کارشناسانه و جلسات متعدد هزار و ۵۸۵ نقطه بهعنوان نقاط پر تصادف شناسایی و بر اساس شاخص تصادفات هر نقطه اولویتبندی شد.
وی با اشاره به اینکه پس از تهیه فهرست نهایی این نقاط و طی کردن تشریفات قانونی، مطالعه و تهیه طرح ایمنسازی توسط سازمان راهداری و حملونقل جاده ای آغاز شد، افزود: ۱۰ شرکت مهندسین مشاور ذی صلاح برای این امر انتخاب شدند و پس از یک سال بررسی های میدانی و دفتری و برگزاری جلسات متعدد در استان و ستادهای این سازمان طرحهای ایمنسازی تهیه شد.
اکبری با بیان اینکه ۳۳۷ طرح ایمنسازی مورد تصویب قرارگرفته به ۳۴ اداره کل استانی راهداری و راه و شهرسازی ارجاع شده است افزود: بهطور متوسط به هر استان ۱۰ طرح برای اجرا ابلاغشده است که باید هر استان با توجه به اعتبارات دیدهشده به اصلاح این نقاط بپردازند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای اصلاح نقاط حادثهخیز در سال ۱۳۹۷ توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای از مجموع اعتبارات کشوری و استانی تخصیصیافته است گفت: این ۳۳۷ طرح هماکنون در مرحله اجرا در استانها قرار دارد و پیشرفت فیزیکی آن در استانها متفاوت است. در برخی استانها در مرحله مناقصه و در برخی دیگر در دست اجراست و تعدادی نیز اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در مرحله دوم طی دو ماه گذشته ۱۲۱ طرح ایمنسازی دیگر تصویبشده است ادامه داد: این طرحهای جدید در ۱۱ استان کشور با برآورد ریالی حدود ۶۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسیده و به ادارات کل مربوطه جهت اجرا از ابتدای سال ۹۸ ابلاغشده است.
اکبری با اشاره به اینکه درمجموع ۴۵۸ نقطه به استانهای مربوطه ابلاغشده افزود: ۶۷۰ نقطه پر تصادف دیگر نیز در ۱۴ استان مورد رسیدگی نهایی گروه کارشناسی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرارگرفته و پیشبینیشده است تا اصلاحات لازم طی یک ماه آتی انجام و به استانها ابلاغ شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه طرح ایمنسازی نقاط باقی مانده همچنان در دست بررسی و تصویب در ستاد سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار دارد تصریح کرد: نقاط باقیمانده نیز تا پایان سال جاری به استانهای مربوطه ابلاغ و پرونده مطالعه و تهیه طرح ایمنسازی تمام ۱۵۸۵ نقطه بسته خواهد شد.
وی ادامه داد: برای اجرای تمامی طرح ها ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که باید تلاش شود تا از طریق منابع ملی و حمایت منابع استانی و استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات ایمنسازی این ۱۵۸۵ نقطه بر اساس طرح های مذکور تا پایان سال مالی ۹۸ انجام گیرد.
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