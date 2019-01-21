سند حمایت «محمدرضا پهلوی» از «مهدی بازرگان»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- خبرگزاری مهر برای اولین بار سندی را از حمایت محمدرضا پهلوی از مهدی بازرگان در دوران بازداشتش در زندان ساواک منتشر می کند. در اسناد ارکان امنیتی رژیم پهلوی آمده است که مهدی بازرگان در دورانی که در این رژیم بازداشت شده است، مورد حمایت های ویژه دربار و شخص محمدرضا پهلوی قرار گرفته است.

در یکی از اسناد در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۵۷ که تصویر آن در زیر آمده است، گزارشگر رژیم پهلوی نوشته است: «در مرکز تلفن ساواک به نگهبانی کمیته اعلام شد با شماره ۳۱۳۳ مربوط به تیمسار سپهبد ریاست ساواک تماس گرفته شود، بلافاصله اقدام، مقرر فرمودند «با مهندس بازرگان مودبانه صحبت و امشب مرخص شود» ودر توجیه موضوع فرمودند مشارالیه گفته شود متعاقب ملاقاتی که تیمسار مقدم با شما داشتند مراتب بشرف پیشگاه مبارک شاهنشاه آریا رسید فرمودند چطور ایشان را گرفته اند و اوامر موکدی به فرمانداری نظامی صادر که جنابعالی را مرخص نمایند».

همچنین سید رضا زواره‌ای دادستان انقلاب در زمان دولت موقت در کتاب خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، جزئیات بیشتر از این نامه بیان می کند و می گوید: یک بار در زمره اسناد و مدارکی که از ساواک برای ما آورده می‌شد تا شواهد لازم را علیه متهمان زندانی فراهم کنیم،نامه‌ای پیدا شد که برای همه ما تکان‌دهنده و تأثربرانگیز بود.

وی افزود: نامه مذکور در روز بیستم شهریور سال ۱۳۵۷ از طرف سپهبد مقدم، رئیس ساواک، به شخصی شاه نوشته شده بود؛ در آن نامه پس از ذکر القاب و عناوین و تعارفات معمول از قبیل پیشگاه مبارک و غیره، آمده بود: «حسب‌الامر مطاع مبارک ملوکانه از جناب آقای مهندس بازرگان دعوت به عمل آوردیم».

زواره ای خاطرنشان کرد: به فاصله دو روز پس از جمعه سیاه و کشتار خونین هفدهم شهریور ماه، (همان شبی که رادیو اعلام کرد، مهندس بازرگان دستگیر شده است) او به حضور رئیس ساواک دعوت داشت و نامه فوق اکنون این حقیقت را برملا می‌سازد.

علاوه بر این، در سند دیگری در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۴۶ که مربوط به شهربانی کل کشور است، آمده است:«...نامبرده (مهدی بازرگان) در اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی به ۱۰ سال حبس مجرد محکوم گردیده بود....بقیه محکومیتش مورد عفو ملوکانه واقع و روز ۳ آبان ۱۳۴۶ از زندان آزاد گردیده...»