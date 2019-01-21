کنگره بانوان شهیده کاشان بهمن ماه برگزار می شود

علی اکبر مرتضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجموعه فرمانداری و امور بانوان به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های متنوعی در قالب های گوناگون درنظر گرفته است و این برنامه ها را به مرور و به ویژه در دهه فجر برگزار می کند.

وی ضمن اشاره به هدف برگزاری این ویژه برنامه ها افزود: معرفی توانمندی های بانوان شهرستان کاشان در حوزه های مختلف و ایجاد نشاط اجتماعی مهمترین اهداف برگزاری این برنامه ها است.

برگزاری جشنواره زن و بعثت انقلاب

فرماندار کاشان با بیان اینکه جشنواره «زن و بعثت انقلاب» در قالب ۱۰ عنوان برنامه برگزار می شود، ابراز داشت: این جشنواره از ۲۱ بهمن لغایت ۶ اسفند تحت عناوین جشن انقلاب ویژه کودکان و افتتاحیه نمایشگاه فصلی توانمندی ها و تولیدات بانوان روستایی برگزار می شود.

وی گفت: برنامه «زن در جامعه پیشرو» همراه با تقدیر از ۴۰ بانوی فعال در سازمان های مردم نهاد، جشن بانوان قرآنی به همراه تجلیل از ۴۰ بانوی واقف، خادم و حافظ، برنامه زن و نگاه برتر به همراه ارائه توانمندی های علمی بانوان از دیگر عناوین برنامه های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

برگزاری کنگره شهیده شاخص سال و شهدای زن کاشان

مرتضایی از برگزاری برنامه «زن و تجلی هنر» همراه با برگزاری کارگاه ۴۰ هنر ویژه بانوان خبر داد و افزود: اجرای برنامه «من می توانم» تقدیر از ۴۰ بانوی توانمند از خانواده معلولان، کنگره شهیده شاخص سال و شهدای زن کاشان و مسابقات ورزشی ویژه بانوان ورزشکار و ورزش های بومی محلی از دیگر عناوین برنامه ها است.

وی با بیان اینکه جشن میلاد حضرت زهرا و هفته گرامیداشت مقام زن برگزار می شود، ابراز داشت: این ایام ۱۰ روزه با عناوینی همچون کودک انقلاب سرباز مهدوی، زن انقلاب توسعه روستا، زن انقلاب پویش اجتماعی، زن انقلاب قرآن بطن زندگی، زن انقلاب پژوهش، زن انقلاب تجلی هنر، زن انقلاب توانبخشی، زن انقلاب ورزش و سلامتی و زن انقلاب رسالت فاطمی مزین شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی فاطمی

فرماندار کاشان از تقارن برخی برنامه ها با ایام فاطمیه و برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی فاطمی به همین مناسبت خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های والیبال، تنیس روی میز، دارت و بازی های بومی محلی در هفته اول اسفند از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده است.