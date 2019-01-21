فیس بوک برای اخلاقی کردن هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچربیت، با افزایش کاربرد هوش مصنوعی در حوزه های مختلف علمی اعم از پزشکی، مهندسی، نظامی و حتی علوم انسانی بیم آن می رود که حیات انسان ها به علت نامشخص بودن چارچوب های اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی دچار چالش شود.

از همین رو موسسه اخلاق در هوش مصنوعی قصد دارد تا تعامل انسان و هوش مصنوعی را در حوزه هایی مانند بهداشت ودرمان و حقوق بشر قانون مدارتر کرده و برای حاکم کردن اصول اخلاقی در این حوزه تلاش کند.

شریل سندربرگ مدیر امور عملیاتی فیس بوک روز گذشته در جریان سخنرانی خود در کنفرانس طراحی حیات دیجیتال در مونیخ آلمان ضمن اعلام این خبر افزود: این اولین بار است که فیس بوک در یک مرکز مستقل به منظور مطالعه در مورد هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کند.

۷.۵ میلیون دلار سرمایه گذاری فیس بوک طی یک بازه زمانی ۵ ساله رخ خواهد داد. وظیفه راه اندازی مرکز مذکور بر عهده دانشگاه فنی مونیخ آلمان خواهد بود. قرار است این موسسه یافته های خود را با متخصصان حوزه هوش مصنوعی به اشتراک بگذارد. موسسه مذکور کمک های مالی دیگری را هم از منابع متنوعی دریافت خواهد کرد.