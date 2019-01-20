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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۰۰

در اردوی آماده سازی صورت پذیرفت؛

پیروزی پدیده مقابل نماینده رومانی در بازی دوستانه ترکیه

پیروزی پدیده مقابل نماینده رومانی در بازی دوستانه ترکیه

مشهد- بازیکنان تیم فوتبال پدیده در بازی تدارکاتی خود در ترکیه مقابل حریف رومانیایی خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان یحیی گل محمدی بعدازظهر یکشنبه در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه  مقابل حریف رومانیایی خود به برتری دست یافتند.

تیم پدیده شهر خودرو در چهارمین روز از اردوی تدارکاتی خود در آنتالیا، به مصاف تیم ولونتاری رومانی رفت که این دیدار را با پیروزی ۳ بر ۲ به پایان رساند.

امین قاسمی نژاد، حسین مهربان و محمد قاسمی نژاد گلهای تیم پدیده شهر خودرو را در این بازی به ثمر رساندند.

تیم ولونتاری رومانی از جمله تیم های مطرح لیگ A رومانی به شمار می رود که در ترکیه اردو برگزار کرده است.

کد مطلب 4518858

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