۳۵ درصد جمعیت دانشجویی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، علیرضا منظری توکلی در سیزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان با اشاره به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت : عشق و ارادت مردم زنجان به اهل بیت (ع) و سالار شهیدان وصف ناشدنی است و این شهر مورد توجه همه شیعیان جهان است.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی و اولویت دانشگاه آزاد اسلامی توجه به مسائل فرهنگی و اعتقادی است و معتقد هستیم در کنار مسائل آموزشی و پژوهشی به مسائل فرهنگی و اعتقادی باید توجه جدی شود.

منظری توکلی به مقوله شفافیت در مسائل مالی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: شفاف سازی در مسائل مالی از سیاست ها و راهبردهای دانشگاه آزاد اسلامی است . همه بخش های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله در حوزه مالی باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما گفت: اولویت دانشگاه آزاد اسلامی درکنار توجه جدی به مسائل آموزشی و پژوهشی، اهتمام به مسائل فرهنگی و اعتقادی است.

منظری توکلی اضافه کرد: توجه به مسائل آموزشی به معنای غفلت از مولفه های مهم فرهنگی و اعتقادی دانش آموزان و دانشجویان نیست و متاسفانه باید اعتراف کنیم در حوزه مسائل فرهنگی و توجه به آن غفلت شده است.

وی اظهار کرد : انتقال فرهنگ و مسائل اعتقادی با حرف زدن و آموزش صرف اتفاق نمی افتد بلکه با رفتار و الگو سازی محقق می گردد.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی گفت : دانشگاه آزاد اسلامی با ۴۵۰ واحد و مرکز و بیش از ۳۰ هزار عضو هیئت علمی وحدود یک میلیون و ۳۲۰هزار دانشجو، تربیت ۳۵ درصد جمعیت دانشجویی کشور را برعهده دارد.