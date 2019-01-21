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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۲

به ریاست لاریجانی؛

جلسه علنی آغاز شد/ طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز و بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستورکار جلسه علنی به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت بلایا.

- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر.

- گزارش کمیسیون صنایع در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو.

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند (ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷.

- گزارش کمیسیون آموزش مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی.

کد مطلب 4518986

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