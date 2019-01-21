جلسه علنی آغاز شد/ طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستورکار جلسه علنی به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت بلایا.

- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر.

- گزارش کمیسیون صنایع در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو.

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند (ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷.

- گزارش کمیسیون آموزش مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی.