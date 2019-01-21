به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، جدول یادشده که مربوط به سال ۱۸۸۵ میلادی است در سال ۲۰۱۴ در دانشگاه سنت اندروز انگلیس کشف شد.

این جدول کاغذی در دانشکده شیمی این دانشگاه قرار داشت و در جریان نظافت و پاکسازی قفسه‌های قدیمی به طور اتفاقی توسط دکتر آلن آیتکن شناسایی شد. کشف این جدول تناوبی عناصر شیمیایی از آن جهت اهمیت دارد که میزان دانش بشر در حدود ۱۵۰ سال قبل را در این حوزه مشخص می کند.

امروزه تقریبا همه دانش آموزان دبیرستانی با جدول تناوبی عناصر شیمیایی آشنایی دارند، اما جدول یادشده یکی از مهم ترین تلاش ها برای سازماندهی دانش بشری محسوب می شود.

اولین بار در سال ۱۷۸۹ برای تهیه جدول مذکور تلاش شد، اما سرانجام دمیتری مندلیف در سال ۱۸۶۹ توانست جدول عناصر تناوبی را تهیه و منتشر کند. جدولی که به تازگی شناسایی شده شبیه به نسخه دوم جدول مندلیف است که در سال ۱۸۶۹ به نمایش درآمد. البته در این جدول گالیم و اسکاندیم که به ترتیب در سال های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۹ کشف شدند نیز مشاهده می شود، اما خبری از ژرمانیوم که در سال ۱۸۸۶ کشف شد، نیست.

همین مساله باعث شد تا محققان بتوانند زمان دقیق تهیه جدول یادشده را تخمین بزنند و دریابند که این جدول در سال ۱۸۸۵ تهیه و آماده شده است.