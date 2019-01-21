کلیات لوایح درآمدی بودجه سال ۹۸ شهرداری کرمان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست عمومی شورای شهر کرمان یکشنبه شب با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، شهردار و معاونان شهردار کرمان بر گزار شد.

این نشست به بررسی و اخذ تصمیم در مورد لوایح پیشنهادی شهرداری (مصوبه کمیسیون بودجه) اختصاص یافت.

حسین چناریان رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان با بیان اینکه لوایح بودجه شهرداری در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: همه تلاشمان بر آن است بودجه سال ۹8 شهرداری بر مبنای قانونی، اصولی، کارشناسی و بر پایه درآمد های منطقی، عادلانه و پایدار تعریف شود.

شهردار کرمان هم در این نشست ضمن تشکر از معاونان که حدود هشت ماه بدون وقفه در جهت تدوین لوایح اقدام بزرگی انجام دادند، از همکاری و همراهی اعضای شورا تشکر و قدردانی کرد.

سید مهران عالم زاده با اشاره به اینکه آخرین لوایح مالی تدوین شده سال ۸۲ بوده است و هر ساله فقط مبلغی به آن افزوده می شد، تصریح کرد: لوایح شهرسازی نیز آخرین بار در سال ۸۳ تدوین شد و فقط در سال ۸۵ تغییر جزئی در آن ایجاد شد و تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشد.

وی با تاکید بر اینکه برای تهیه این لوایح حدود ۱۵ شهر کوچک و بزرگ کشور را بررسی کردیم، گفت: با توجه به قولی که به شورا و شهروندان داده ایم و همچنین در راستای درآمد پایدار، مبنای قانونی و کارشناسی عوارض گروه ها، صنوف و فعالیت های مختلف مشخص شود تا مردم نیز به راحتی بتوانند در حوزه خدمات دهی، به آسانی بهای خدماتی که می گیرند را محاسبه کنند.

عالم زاده تاکید کرد: در این راستا، اصناف، رده و قشرهایی که آلایندگی بیشتر( صوتی، محیطی)، ترافیک بیشتر و فشار مضاعف بر حمل و نقل و زیر ساخت‌های شهر ایجاد می‌کنند، تولید پسماند بیشتری دارند و آلودگی بیشتری تولید می‌کنند و به طور کلی استفاده‌ بیشتر از خدمات شهری می‌برند، عوارض بیشتری هم باید پرداخت کنند.

وی از مردم خواست در این مسیر شورا و شهرداری را یاری رسانند و افزود: در حوزه‌ شهرسازی هم به شکلی عوارض تعیین شد که شهر را مفت و ارزان نفروشیم. امروز در شهر ما عوارض پروانه یک خانه‌ ویلایی در هزار و یکشب، از عوارض یک خانه مشابه در شهر بردسیر کمتر است و این درست و به نفع شهر نیست.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه سال گذشته لوایح درآمدی هیچ افزایشی نداشت، گفت: رویکرد شورا و شهرداری این است که به سمتی حرکت کنیم که محاسبات، پایه علمی و استاندارد داشته باشد و برای همه بخش ها قابل توجیه باشد و افراد بتوانند هزینه هر خدمات را به راحتی محاسبه کنند.

محمد فرشاد از تلاش های شهردار و معاونان وی و همچنین رئیس و اعضای کمیسیون بودجه شورا که در این خصوص بی وقفه تلاش می کنند، تشکر و قدردانی کرد.

فرشاد در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و نظر سنجی ها از اقشار مختلف در خصوص معرفی روز فرهنگی در کرمان، گفت: مقرر شد ۱۷دی ماه به مناسبت تولد خواجوی کرمانی شاعر پر آوازه کرمانی و کلنگ زنی دانشگاه شهید باهنر به دست زنده یاد مرحوم افضلی پور را روز فرهنگی و از ۱۵دی ماه تا ۲۲دی ماه به عنوان هفته فرهنگی تعیین شود.

وی یادآور شد: در هفته فرهنگی اتفاقاتی چون سالروز ثبت قبه سبز که به تعبیری قدیمی ترین دانشگاه جنوب شرق و سالروز رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود دارد.

در نشست عمومی شورا لوایح درآمدی بودجه سال ۹۸ که از سوی شهرداری به شورا پیشنهاد شده بود ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن با رای اکثریت اعضای شورا مصوب و مقرر شد؛ این لوایح پیشنهادی در دو مرحله دیگر برای رفع نواقص مورد بررسی قرار گیرد.