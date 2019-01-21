۱۵ هزار شغل در استان کرمان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی یکشنبه شب در کارگروه اشتغال شهرستان رفسنجان اظهار داشت: باید در حوزه اشتغال های خُرد و مشاغل خانگی که سرمایه کمتری نیاز دارد ورود کنیم.

وی بیان داشت: برای ایجاد هر نوع از مشاغل بزرگ اعتباری سنگین از جمله یک میلیارد تومان، ۲۰۰ میلیون تومان و یا ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است در حالی که در شغل های خُرد با سرمایه های کم می توان تعدادی را شاغل کرد.

وی با بیان اینکه همه دنیا به سمت ایجاد مشاغل کوچک و خُرد می روند، تصریح کرد: متوسط عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط در دنیا سه تا پنج سال است که در شهرستان ها باید به توسعه بنگاه های کوچک و متوسط بپردازیم تا در تولید، رونق اشتغال را شاهد باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: سالانه باید برای سه هزار نفر در شهرستان رفسنجان شغل ایجاد کرد که برای هر نوع اشتغال در حوزه واحدهای بزرگ از جمله شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی، صنعت مس، شرکت ها و کارخانه ها هزینه و سرمایه سنگین می خواهد.

اسماعیلی از ایجاد ۱۵ هزار شغل با اعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: این میزان اشتغال با ارائه تسهیلات به متقاضیان از محل اعتبارت خُرد ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به وجود ۴۴ هزار واحد بنگاه مشاغل ثبت شده در تأمین اجتماعی استان کرمان اشاره کرد و افزود: بیشترین بنگاه اقتصادی مشاغل ثبت شده در استان بعد از کرمان که ۱۳ هزار بنگاه دارد شهرستان رفسنجان است که هفت هزار بنگاه دارد.

اسماعیلی ابراز داشت: برای ایجاد مشاغل خانگی پنج تا ۲۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه می دهیم که افراد جویای کار از طریق کمیته امداد، بسیج، بهزیستی، بنیاد شهید و صندوق کارآفرینی امید پیگیری کنند.

وی بیان داشت: در استان کرمان ۴۰ دستگاه از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ... برای ایجاد شغل اعلام آمادگی کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه برنامه اشتغال سال ۹۸ در حال تدوین است، تصریح کرد: دستگاه هایی که می توانند برای افراد شغل ایجاد کنند تا آخر بهمن ماه امسال اعلام آمادگی کنند.