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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

بازرسی ها از واحدهای صنفی چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

بازرسی ها از واحدهای صنفی چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از افزایش بازرسی ها از واحد های صنفی چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره افزایش بازرسی ها از واحد های صنفی چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بازرسی از واحد های صنفی چهارمحال و بختیاری در راستای مبارزه با گران فروشی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۴۹ هزار بازرسی از واحد های صنفی این استان انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد:  حدود دو هزار پرونده تخلفی واحدهای صنفی در این استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: گران فروشی، عدم درج قیمت کالا و رعایت نکردن موارد بهداشتی از مهمترین تخلفات واحد های صنفی در این استان گزارش شده است.

کد مطلب 4519139

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