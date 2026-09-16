به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جویائیان، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری چهارمین دوره فراخوان «ایدهپردازان قرآنی همقدم» با محوریت آموزش عمومی قرآن در مدارس خبر داد.
عضو هیئتمدیره مجموعه قرآنی همقدم در نشست خبری این رویداد با اشاره به فعالیت مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی «همقدم» اظهار کرد: این مجموعه با هدف هماندیشی معلمان قرآن و معارف مدارس و ایجاد تحول در آموزش عمومی قرآن فعالیت میکند.
وی افزود: چهارمین دوره فراخوان ایدهپردازان قرآنی با محوریت آموزش عمومی قرآن در مدارس برگزار میشود؛ این رویداد از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و طی سه دوره گذشته بیش از ۴۰۰ طرح و ایده از سوی فعالان و دغدغهمندان قرآنی دریافت شده است.
جویائیان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش قرآن در مدارس گفت: بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی را میتوان با تقویت ارتباط جامعه با قرآن و تحقق اهداف قرآنی کاهش داد و مدارس مهمترین بستر برای این تحول هستند.
وی ادامه داد: مخاطب اصلی این فراخوان معلمان قرآن هستند، اما همه افرادی که در زمینه آموزش قرآن ایده و طرحی برای ایجاد تحول در مدارس دارند، میتوانند در این رویداد مشارکت کنند.
جویائیان درباره محورهای چهارمین دوره فراخوان گفت: یکی از محورهای اصلی، ارائه راهکارهای اجرایی برای عملیاتی شدن طرحها و ایدههای برگزیده دورههای گذشته در مدارس است؛ هدف این مجموعه صرفاً برگزاری همایش، چاپ آثار و معرفی ایدهها نیست، بلکه به دنبال فراهم کردن زمینه اجرای این طرحها در مدارس است.
وی افزود: محور دیگر این دوره، ارائه ایده و راهکار برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن است؛ با توجه به جمعیت گسترده دانشآموزی کشور، مدارس مهمترین بستر برای تحقق این هدف به شمار میروند و باید در این زمینه از تجربههای موفق استفاده کرد.
جویائیان «نگرشی نو به قرآن در مدارس» و «نوآوری در آموزش قرآن» را از دیگر محورهای این دوره عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزارهای نوین آموزشی، رسانه و فناوریهای جدید از جمله هوش مصنوعی میتواند به معلمان قرآن در آموزش بهتر کمک کند؛ البته این ابزارها باید بهعنوان دستیار مورد استفاده قرار گیرند و جایگزین نقش معلم و داوری تخصصی نشوند.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا دهم مهرماه تعیین شده است، گفت: پس از پایان مهلت ارسال، آثار توسط جمعی از اساتید و متخصصان حوزههای مختلف قرآنی بررسی و داوری خواهد شد.
جویائیان تأکید کرد: هدف نهایی این فراخوان، ارتقای سطح آموزش عمومی قرآن در کشور از نظر کمی و کیفی و ایجاد یک جریان عملی و مستمر قرآنی در مدارس است؛ قرآن نباید صرفاً بهعنوان یکی از دروس مدرسه دیده شود، بلکه باید جایگاه آن در زندگی و سبک زندگی دانشآموزان نیز تبیین شود.
حسینعلی شریف، پیشکسوت قرآنی و عضو هیئتمدیره مجموعه قرآنی همقدم، نیز در این نشست معلمان قرآن را یکی از مهمترین ارکان تحول در آموزش قرآن دانست و اظهار کرد: اگر معلمان به آموزهها و روشهای مؤثر قرآنی مجهز شوند، میتوانند دانشآموزان را بهتر با قرآن آشنا و زمینه انس و عمل به آموزههای آن را فراهم کنند.
وی با اشاره به رویکرد چهارمین دوره ایدهپردازان قرآنی همقدم گفت: آموزش عمومی قرآن ابعاد مختلفی دارد که از آموزش روخوانی و صحیحخوانی آغاز میشود و باید در ادامه به فهم آیات و عمل به آموزههای قرآن منتهی شود.
شریف افزود: ایدههای ارائهشده در این دوره باید قابلیت اجرا در مدارس را داشته باشند و پس از شناسایی طرحهای موفق، با همکاری معلمان و مدارس زمینه عملیاتیشدن آنها فراهم شود.
وی با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن گفت: بخش مهمی از مسئولیت تحقق این هدف بر عهده آموزش و پرورش است و باید از ظرفیت مدارس برای طراحی و اجرای برنامههای مؤثر حفظ قرآن استفاده کرد.
شریف خاطرنشان کرد: برای جذب دانشآموزان به برنامههای حفظ قرآن، نیازمند روشها و نوآوریهای جدید هستیم و نمیتوان تنها به شیوههای گذشته اکتفا کرد؛ استفاده از تجربههای موفق مدارس و رفع نقاط ضعف برنامهها میتواند زمینه توسعه این طرحها در سایر مدارس را نیز فراهم کند.
علی محرابی، متخصص هوش مصنوعی، در ادامه این نشست با اشاره به چهارمین دوره همایش ایدهپردازان قرآنی «همقدم» اظهار کرد: در این دوره تلاش شده است از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، برای پشتیبانی از ایدهپردازان و ارتقای فرآیند طراحی و بررسی ایدهها استفاده شود.
وی افزود: ابزارهای هوش مصنوعی موجود، با وجود قابلیتهای گسترده، در حوزه تحلیل محتوای علوم اسلامی از جمله قرآن، حدیث و دعا با برخی ضعفهای ساختاری و محتوایی مواجه هستند؛ بر همین اساس، تلاش شد دستیار هوش مصنوعی ویژهای برای تحلیل محتوای اسلامی و پشتیبانی از ایدهپردازی در این رویداد طراحی شود.
محرابی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم این دستیار آن است که استفاده از هوش مصنوعی نباید موجب از بین رفتن مالکیت فکری ایدهپرداز شود؛ همچنین محتوای تولیدشده باید با موضوعات و محورهای قرآنی رویداد همخوانی داشته باشد و از نظر محتوایی با مبانی موردنظر تعارض نداشته باشد.
وی با اشاره به محورهای چهارمین دوره ایدهپردازان قرآنی گفت: یکی از محورهای این دوره، طراحی راهکارهای اجرایی برای طرحهای برگزیده دورههای گذشته است؛ تبدیل یک ایده به برنامه اجرایی، فرآیندی پیچیده است و استفاده از ابزارهای نوین میتواند در این مسیر به ایدهپردازان کمک کند.
محرابی ارائه راهکار برای توسعه حفظ قرآن در مدارس را از دیگر محورهای این دوره عنوان کرد و گفت: در حوزه حفظ قرآن در مدارس نیازمند ایدهها و راهکارهای جدید هستیم و فناوریهای نوین میتوانند در طراحی برنامههای مؤثر در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند؛ همچنین ارائه شیوههای نوین آموزشی برای حفظ قرآن از دیگر محورهای این رویداد است که نیازمند پژوهش و ایدهپردازی است.
وی درباره دستیار هوش مصنوعی «همقدم» بیان کرد: این دستیار بهعنوان زیرمجموعهای از هوش مصنوعی «نکته» طراحی شده است؛ هوش مصنوعی نکته طی سالهای گذشته با تمرکز بر قابلیتهای مرتبط با تحلیل علوم اسلامی توسعه یافته و دستیار «همقدم» نیز با هدف استفاده در فرآیند ایدهپردازی قرآنی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
محرابی یکی از اهداف طراحی این دستیار را کمک به ایدهپردازان در مراحل مختلف عنوان کرد و افزود: این ابزار میتواند در انتخاب موضوع و ایده، طراحی و ساخت ایده، بررسی میزان انطباق آن با محورهای همایش و همچنین تطبیق محتوای ایده با مبانی قرآنی و اسلامی به ایدهپردازان مشاوره ارائه کند.
وی از استفاده آزمایشی از دستیار هوش مصنوعی «همقدم» در مرحله پیشداوری آثار خبر داد و گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، این دستیار میتواند طرحهای ارسالی را بر اساس ضوابط و معیارهای رویداد بررسی و یک ارزیابی اولیه از میزان انطباق هر اثر با محورهای همایش ارائه کند.
محرابی افزود: پس از این مرحله، گزارش اولیه آثار در اختیار داوران قرار میگیرد و طرحهایی که حداقل معیارهای لازم را داشته باشند، وارد مرحله داوری اصلی خواهند شد؛ در این مرحله، داوری نهایی توسط اساتید و داوران تخصصی انجام میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ظرفیتهای این دستیار، تبدیل آثار و ایدههای دریافتشده به محتوای دیجیتال است تا بتوان از این ظرفیت برای تولید و ارائه محتوای مورد نیاز رسانهها و فعالان حوزه قرآن استفاده کرد.
محمدعلی سعیدینژاد، از مدیران قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ادامه این نشست با اشاره به مطالبه چندینساله رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تربیت حافظان قرآن اظهار کرد: جامعه قرآنی طی حدود ۱۵ سال گذشته برای تحقق این مطالبه تلاشهای قابل توجهی انجام داده است و نباید زحمات مجموعههایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه را نادیده گرفت.
وی افزود: استاد بحرالعلوم که مسئولیت حفظ قرآن کشور را بر عهده دارد، از جمله افرادی است که در این زمینه تلاشهای بسیاری انجام داده و باید از ظرفیت تجربه چنین فعالانی برای پیشبرد برنامههای حفظ قرآن استفاده کرد.
سعیدینژاد با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه کشورهای اسلامی در زمینه حفظ قرآن گفت: بر اساس اطلاعات موجود، در میان کشورهای اسلامی، از نظر تعداد حافظان قرآن فاصله قابل توجهی با برخی کشورهای پیشرو داریم؛ این در حالی است که کشورمان در برخی عرصههای قرآنی همچون تلاوت و تربیت نخبگان قرآنی، ظرفیتها و دستاوردهای قابل توجهی دارد، اما در حوزه آموزش عمومی قرآن با چالشهایی مواجه است.
وی پیشنهاد کرد: پژوهشی جامع درباره شیوههای حفظ قرآن در کشورهای اسلامی انجام شود و تجربه کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند، مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین راهکارها در اختیار اساتید، معلمان و ایدهپردازان قرآنی قرار گیرد.
سعیدینژاد ادامه داد: در همین زمینه، دکتر دولتی از اساتید قرآن نیز پژوهشی جامع انجام داده و کتابی بیش از ۲۰۰ صفحهای در این حوزه منتشر کرده است که میتواند مورد استفاده علاقهمندان و ایدهپردازان قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه گفت: یکی از آرزوهای رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که مردم ایران با قرآن مأنوس شوند و مفاهیم و آیات قرآن در زندگی و گفتوگوهای روزمره آنان حضور بیشتری داشته باشد. امیدواریم با تقویت فعالیتهای قرآنی، زمینه آشنایی و انس بیشتر مردم با قرآن کریم فراهم شود.
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