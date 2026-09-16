به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فاکس نیوز، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: دیروز ۱۸ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور کرد!

وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی بر «آیا آن‌ قدر جسارت دارید که برای کاهش قیمت انرژی، بازه زمانی مشخصی تعیین کنید؟»، از سر استیصال و درماندگی پاسخ داد: قطعاً نمی‌ توانم رفتار ایران را پیش‌ بینی کنم.

کریس رایت، در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد:در جریان این درگیری، برخی از منابع انرژی از بازار خارج کرده است. در حال حاضر این [وضعیت] باعث یک فداکاری کوتاه‌ مدت برای آمریکایی‌ ها شده است (افزایش شدیدی قیمت حامل های انرژی). اما این [وضعیت] برای پایان دادن به توانایی ایران در افزایش دائمی قیمت انرژی است!

وی در ادامه بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، مدعی شد: ترامپ به‌ هیچ‌ وجه اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ ای دست یابد. این امر نه‌ تنها موجب بی‌ ثباتی منطقه می‌ شود، بلکه قیمت انرژی را برای همیشه افزایش می‌ دهد!