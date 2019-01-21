به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وضعیت کنونی تلاش برای افزایش شفافیت در جامعه تلاشی ستودنی و پرثمر تلقی می‌شود.

نماینده استان همدان در شورای عالی استان‌ها بابیان اینکه می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهایی همانند فراکسیون شفافیت، تجربیات شهرهای پیشرو در مبارزه با فساد مدیریت شهری را به اشتراک گذاشت، گفت: کمک عالمان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد، راهگشای فعالیت‌های ما در این فراکسیون خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه اعلام موجودیت فراکسیون شفافیت شورای عالی استان‌ها با استقبال خوبی همراه بود، افزود: در ابتدای تشکیل این فراکسیون که بنا به تجربیات سایر شهرها به‌ویژه تهران و همدان بود، از همه کارشناسان و مجموعه‌هایی که به نوعی در این زمینه صاحب فکر، ایده و تجربه هستند، دعوت می‌کنیم تا شورای عالی استانها را در تحقق اهداف، یاری دهند.

وی بااشاره به رأی اعضای شورای شهر همدان به یک فوریت طرح شهاب، بیان کرد: یک فوریت طرح ۶ ماده ای شهاب (شفافیت شورای شهر و شهرداری همدان؛ ابزار بهره‌وری در شورای اسلامی شهر همدان) با رأی قاطع اعضای شورا مورد تأیید قرار گرفته و در دستور کار شوراست.

بادامی‌نجات گفت: در حال حاضر فساد در برخی از حوزه‌های مدیریتی منجر به ناکارآمدی نظام حکمرانی در کشور و ناکارآمدی در انجام وظایف حاکمیتی موجب کاهش اعتماد و رضایت مردم شده است.

وی با بیان اینکه برخی از فسادها و ناکارآمدی‌ها محصول فضای غبارآلود و غیرشفاف جامعه هستند؛ گفت: در شرایطی که دولت و جامعه در ایران با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند، شفافیت می‌تواند راهگشای حل بسیاری از این مشکلات باشد.

بادامی‌نجات با اشاره به بیانیه شورای عالی استانها مبنی بر اعلام موجودیت فراکسیون شفافیت و تعریف شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم، گفت: شفافیت در صورت ارائه اطلاعات مناسب همراه با محل، زمان، قالب و کیفیت صحیح برای مخاطب مناسب، محقق می‌شود.

نماینده استان همدان در شورای عالی استانها، شفافیت را مهمترین اصل پیشگیری از بروز فساد و امری همواره مقدم بر درمان دانست و ادامه داد: مسئولان حاکمیت با ارائه اطلاعات به مردم، مسئولیت پذیر و پاسخگو خواهند بود و از سوی دیگر مشارکت مردم و نخبگان در تمامی فرآیندهای حاکمیتی را به دنبال دارد که این نیز خود زمینه‌ساز افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی میان مردم و حکومت است.

بادامی‌نجات همچنین گفت: شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها با ایجاب و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه ارتقای شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری، محقق خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت نماینده افکار عمومی و تجمیع‌کننده منافع ذینفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیر قانونی در برابر شفافیت خواهد بود، اظهار کرد: با تشکیل فراکسیون شفافیت، این مهم و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری به صورت ساختار یافته دنبال خواهد شد و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهیم.