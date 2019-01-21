تولید محصولات زراعی در استان قزوین ۱۶۰ درصد افزایش داشته است

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان تولید محصولات زراعی در سال ۵۷ حدود یک میلیون تن بوده که این میزان در سال ۹۷ به بیش از دو میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

به گفته وی همچنین بهره وری آب در تولید محوصلات استراتژیک همچون گندم را در قبل انقلاب ۳ دهم بوده که در سال زراعی ۹۷ این میزان به ۸۵ صدم رسیده است.

وی اجرای طرح های به زراعی، به نژادی ارقام زراعی و کاربرد بذور اصلاح شده، کاربرد سیستمهای نوین آبیاری، افزایش سطح آگاهی کشاورزان و وجود کشاورزان خبره در استان، بهینه سازی سیستم مکانیزاسیون کشاورزی، تدوین برنامه‌های الگوی کشت و بهره‌وری آب را از عوامل افزایش بهره وی آب و تولید محصولات زراعی برشمرد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در ادامه به روند تولید محصولات زراعی اشاره کردو یاد آور شد: درتولید محصولات کشاورزی همچون گندم، ذرت، جو گلزا، برنج با بکارگیری روشهای مناسب کاشت، داشت و برداشت افزایش در تولید داشته است.

اسماعیلی گفت: در طی سال های اخیر با سیاست هایی مانندکاهش سطح کشت محصولات پر آب بر نظیر گوجه فرنگی، خربزه با افزایش سطح کشت محصولات زراعی دیم در مناطق مستعد استان، بهبود بهره‌وری آب و افزایش پایداری تولید «افزایش عملکرد در واحد سطح» را داشته ایم به طوری که با وجود کاهش ۳۴ درصدی در سطح کشت گندم آبی از ۷۰ هزار به ۴۶ هزار هکتار، در این محصول شاهد افزایش تولید ۱۸ درصدی هستیم.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در ادامه به روند تولید محصولات باغی طی چهل سال گذشته اشاره کرد و گفت: تولید محصولات باغی بارور استان درمقایسه با اوایل انقلاب رشد قابل ملاحظه ای داشته بطوریکه تولید محصولات باغی از ۳۱۰ هزار تن در سال ۵۷ به بیش از ۶۴۷ هزار تن در سال جاری رسیده است.

به گفته وی محصولات عمده و شاخصی مانند زیتون، انگور، پسته، بادام، گیلاس، گردو و زغال اخته روند صعودی در تولید داشته است.

اسماعیلی بیان کرد: بهره مندی باغداران از روش نوین باغداری، توسعه باغ در اراضی شیبدار، محصولات استراتژیک همچون زیتون، انگور و پسته و طرح هایی همچون داربستی کردن باغات و سیستم های نوین آبیاری از کارهای مهم است.