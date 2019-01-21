به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در جام ملتهای آسیا موفق شد با غلبه بر تیم ملی عمان، به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات راه یابد. تیم کشورمان در حالی در این چهار بازی به میدان رفته که کارلوس کی‌روش تغییرات زیادی در ترکیب تیمش در این بازی ها داده است.

سرمربی تیم ملی ایران در ۴ بازی گذشته مجموعا از ۲۱ بازیکنان استفاده کرد و این آمار نشان می دهد به جز پیام نیازمند و امیر عابدزاده، سایر ملی پوشان در این مسابقات به میدان رفته اند.

تنها بازیکنانی که در هر ۴ بازی گذشته در ترکیب ابتدایی قرار گرفتند و تا پایان بازی هم در زمین حضور داشتند، علیرضا بیرانوند و امید ابراهیمی هستند.

بیرانوند و ابراهیمی با ۳۶۰ دقیقه حضور در میدان در بین بازیکنان ایرانی صاحب رکورد بیشترین دقایق حضور در جام ملتها می باشند. پس از این دو، سردار آزمون با ۳۵۸ دقیقه در جایگاه سوم قرار دارد. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی هم با تنها ۲ دقیقه بازی برابر عمان دارای کمترین میزان حضور در زمین است.

جدول دقایق حضور بازیکنان تیم ملی ایران در میدان؛

ردیف نام بازیکن تعداد بازی دقایق بازی ۱ علیرضا بیرانوند ۴ ۳۶۰ ۲ امید ابراهیمی ۴ ۳۶۰ ۳ سردار آزمون ۴ ۳۵۸ ۴ وحید امیری ۴ ۳۰۴ ۵ مهدی طارمی ۴ ۲۹۷ ۶ مرتضی پورعلی گنجی ۳ ۲۷۰ ۷ اشکان دژاگه ۴ ۲۶۸ ۸ مجید حسینی ۳ ۲۲۵ ۹ سامان قدوس ۴ ۲۰۶ ۱۰ احسان حاجی صفی ۲ ۱۸۰ ۱۱ رامین رضاییان ۲ ۱۸۰ ۱۲ وریا غفوری ۲ ۱۸۰ ۱۳ حسین کنعانی زادگان ۲ ۱۸۰ ۱۴ میلاد محمدی ۲ ۱۸۰ ۱۵ مهدی ترابی ۳ ۱۳۱ ۱۶ علیرضا جهانبخش ۲ ۱۲۹ ۱۷ روزبه چشمی ۲ ۱۰۱ ۱۸ پژمان منتظری ۱ ۴۵ ۱۹ کریم انصاریفرد ۲ ۳۰ ۲۰ احمد نوراللهی ۱ ۲۶ ۲۱ مسعود شجاعی ۱ ۲ ۲۲ امیر عابدزاده - - ۲۳ پیام نیازمند - -

این جدول بدون احتساب دقایق تلف شده بعد از دقیقه ۴۵ و ۹۰ محاسبه و تهیه شده است.