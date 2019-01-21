فرامرز شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخورداری روستاها از آب آشامیدنی اظهار داشت: ۲۳۹۵ روستا در سطح استان از نعمت آب بهره‌مند هستند.

وی افزود: ۳۸۹ ایستگاه پمپاژ در استان، ۲۷۴ حلقه چاه و ۲۹۴ دهنه چشمه و هفت رشته قنات در روستاهای استان برای تامین آب روستاها وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه گفت: در کل استان ۳۷۵ روستا فاقد آب است که عمده ترین علل محرومیت آن ها پایین بودن جمعیت این روستاها، پرکندگی زیاد، صعب العبور بودن و عدم وجود منبع آب است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه های آبرسانی به برخی از این روستاها در دست اقدام است، تصریح کرد: ۹۴ درصد جمعیت روستایی استان دارای آب شرب سالم هستند و تنها ۶ درصد جمعیت روستایی فاقد آب هستند.

شوهانی گفت: مردم در فصل سرد سال نسبت به پوشش دهی مناسب کنتورهای آب و لوله های روباز اقدام کنند تا از ترکیدگی شیرآلات و لوله ها جلوگیری شود.