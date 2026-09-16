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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

آغاز رقابت‌های «میدان یار» در گچساران

آغاز رقابت‌های «میدان یار» در گچساران

دوگنبدان- فرمانده سپاه گچساران از آغاز رقابت‌های «میدان یار» با حضور ۴۰ گروه خانوادگی و اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق عرفانی‌مقدم شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه مسابقات ملی «میدان یار» که در کانون بسیج ثارالله گچساران برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران با حضور مقتدرانه در میدان نبرد، دشمن را با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده، زمین‌گیر کردند.

وی با تأکید بر نقش مردم در حمایت از جبهه مقاومت افزود: حضور آگاهانه و مقتدرانه ملت ایران، قوت قلبی برای رزمندگان بود و تمامی موفقیت‌های به‌دست‌آمده در جبهه مقاومت، مرهون حمایت‌های مردم از رزمندگان در لبه میدان نبرد است.

فرمانده سپاه ناحیه گچساران تصریح کرد: اتحاد و همدلی مردم موجب شد نقشه‌های شوم دشمنان یکی پس از دیگری خنثی شود و مردم با حضور خود پشتیبانی مؤثری از جبهه مقاومت داشته باشند.

عرفانی‌مقدم در ادامه به تشریح جزئیات رویداد «میدان یار» پرداخت و گفت: این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف نمایش خلاقیت، تقویت همدلی و ارتقای توانمندی‌های فردی و گروهی در فضایی پویا و رقابتی طراحی شده است.

وی افزود: مسابقات «میدان یار» در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود که در مرحله شهرستانی گچساران، ۴۰ گروه خانوادگی و اجتماعی در آیتم‌های پیش‌بینی‌شده با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه گچساران ادامه داد: تیم‌های برتر این مرحله پس از کسب امتیازات لازم، به مرحله استانی و در نهایت به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

وی خاطرنشان کرد: رقابت‌های «میدان یار» از شامگاه سه‌شنبه در کانون بسیج ثارالله گچساران آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6949426

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