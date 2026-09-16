به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق عرفانیمقدم شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه مسابقات ملی «میدان یار» که در کانون بسیج ثارالله گچساران برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران با حضور مقتدرانه در میدان نبرد، دشمن را با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده، زمینگیر کردند.
وی با تأکید بر نقش مردم در حمایت از جبهه مقاومت افزود: حضور آگاهانه و مقتدرانه ملت ایران، قوت قلبی برای رزمندگان بود و تمامی موفقیتهای بهدستآمده در جبهه مقاومت، مرهون حمایتهای مردم از رزمندگان در لبه میدان نبرد است.
فرمانده سپاه ناحیه گچساران تصریح کرد: اتحاد و همدلی مردم موجب شد نقشههای شوم دشمنان یکی پس از دیگری خنثی شود و مردم با حضور خود پشتیبانی مؤثری از جبهه مقاومت داشته باشند.
عرفانیمقدم در ادامه به تشریح جزئیات رویداد «میدان یار» پرداخت و گفت: این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف نمایش خلاقیت، تقویت همدلی و ارتقای توانمندیهای فردی و گروهی در فضایی پویا و رقابتی طراحی شده است.
وی افزود: مسابقات «میدان یار» در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود که در مرحله شهرستانی گچساران، ۴۰ گروه خانوادگی و اجتماعی در آیتمهای پیشبینیشده با یکدیگر رقابت میکنند.
فرمانده سپاه ناحیه گچساران ادامه داد: تیمهای برتر این مرحله پس از کسب امتیازات لازم، به مرحله استانی و در نهایت به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
وی خاطرنشان کرد: رقابتهای «میدان یار» از شامگاه سهشنبه در کانون بسیج ثارالله گچساران آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
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