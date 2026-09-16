به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری عصر چهارشنبه در هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان با اشاره به ظرفیتهای تولید انگور در کشور اظهار کرد: ایران سالانه ۳.۶ میلیون تن انگور تولید میکند و با این میزان تولید، در رتبه هفتم جهان قرار دارد.
وی افزود: آذربایجانشرقی نیز با تولید ۳۳۰ هزار تن انگور، یکی از قطبهای تولید این محصول در کشور محسوب میشود و بخش قابل توجهی از تولید استان در شهرستانهای ملکان و لیلان انجام میشود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حدود دو سوم انگور تولیدی آذربایجانشرقی در شهرستانهای ملکان و لیلان تولید میشود و ملکان رتبه نخست و لیلان رتبه دوم تولید انگور در استان را دارند.
نوری با اشاره به دغدغههای تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: امروز یکی از مسائل اصلی کشاورزان، فروش محصول است و باید شرایطی فراهم شود که کشاورزی و باغداری به فعالیتی اقتصادی و سودآور برای تولیدکنندگان تبدیل شود.
وی تأکید کرد: سیاستها و اقدامات دولت در دو سال گذشته با محوریت حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی دنبال شده و اقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی و بهرهمندی کشاورزان از حاصل دسترنج خود مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت توسعه بازار محصولات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایجاد بازار مناسب برای محصولات کشاورزی ضروری است، اظهار کرد: هر جا نیاز باشد، ظرفیت دیپلماسی خارجی برای کمک به کشاورزان و توسعه بازار محصولات داخلی و صادراتی به کار گرفته خواهد شد.
وی افزود: تلاش میکنیم محصولات کشاورزی در بازار داخلی و خارجی با شرایط مناسب به فروش برسند و تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت بازارهای صادراتی بهرهمند شوند.
نوری همچنین از پیگیری تسهیل صادرات کشمش خبر داد و گفت: این موضوع با جدیت دنبال میشود تا موانع موجود در مسیر صادرات این محصول کاهش یافته و تولیدکنندگان بتوانند از بازارهای صادراتی استفاده کنند.
وزیر جهاد کشاورزی امنیت غذایی را یکی از پایههای اساسی کشور در شرایط دشوار دانست و گفت: تأمین کالاهای اساسی و استمرار تولید محصولات کشاورزی از عوامل مهم حفظ ثبات کشور در شرایط مختلف است.
وی افزود: با وجود فشارها و محدودیتهای ایجادشده در سالهای اخیر، تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای غذایی کشور تلاش کردهاند و امروز محصولات و کالاهای اساسی به میزان مورد نیاز در کشور وجود دارد.
نوری با اشاره به نقش آذربایجان در عرصههای مختلف کشور اظهار کرد: آذربایجان همواره در مسیر سربلندی ایران نقشآفرین بوده و این نقش همچنان در عرصههای مختلف ادامه دارد.
وی همچنین بر اهمیت توجه به ظرفیتهای کشاورزی و تولیدی استان تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد بازار مناسب برای محصولات، زمینه تقویت اقتصاد بخش کشاورزی را فراهم میکند.
جشنواره انگور؛ فرصتی برای معرفی ظرفیتهای ملکان
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینه معرفی ظرفیتهای تولیدی و کشاورزی شهرستان را فراهم کند و محصولات کشاورزی را به بستری برای ایجاد نشاط اجتماعی و رونق فعالیتهای اقتصادی تبدیل کند.
هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری و استانی، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در ملکان برگزار میشود.
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