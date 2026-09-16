کار فرهنگی باید به ارتباط مستقیم با مردم برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از مواکب دلدادگان حسینی قزوین ضمن قدردانی از فعالیت موکب‌داران اظهار کرد: امسال در شرایطی که کشور درگیر مسائل مختلف بود، مردم و مجموعه‌های مردمی در صحنه حضور داشتند و این حضور قابل تقدیر است.

وی افزود: اربعین فقط یک مناسک نیست، بلکه ظرفیت مهمی برای ارتباط میان مردم و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی است و باید از این ظرفیت برای ارتباط بیشتر با جامعه استفاده کرد.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به ضرورت شبکه‌سازی در فعالیت‌های فرهنگی ادامه داد: امروز صرف انجام کار فرهنگی در یک مجموعه یا مسجد کافی نیست و باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان با مردم ارتباط برقرار کرد و در متن جامعه حضور داشت.

خضری با بیان اینکه فناوری و فضای جدید ارتباطی بخشی از واقعیت امروز جامعه است، تصریح کرد: باید ماهیت این پدیده‌ها را بهتر بشناسیم و برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در ارتباط با مردم و به‌ویژه نسل نوجوان برنامه داشته باشیم.

وی گفت: امروز لازم است فعالان فرهنگی از خود بپرسند چگونه می‌توانند در فضاهایی که مردم حضور دارند، با آنها ارتباط برقرار کنند؛ چراکه اگر ارتباط ما با جامعه محدود به برخی محیط‌های خاص باشد، بخشی از جامعه را از دست خواهیم داد.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به ضرورت توجه به نسل جدید بیان کرد: برای تربیت نسل نوجوان باید از ظرفیت خانواده‌ها و مجموعه‌های مردمی استفاده کرد و شناخت دقیق‌تری از ویژگی‌های این نسل داشت.

خضری اضافه کرد: در شرایط جنگ ترکیبی، کار فرهنگی باید جدی‌تر دنبال شود و خانواده یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی است.

وی خاطرنشان کرد: فعالان فرهنگی باید ضمن حفظ ارتباط با مساجد و مجموعه‌های مذهبی، راه‌های ارتباط با جامعه و نسل جدید را نیز پیدا کنند و فعالیت خود را به حضور در میان مردم گره بزنند.