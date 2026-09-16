اتحاد مقدس مردم گچساران، الگویی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار مصطفی مثنوی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه مسابقات «میدان‌یار» که در کانون بسیج ثارالله شهرستان گچساران برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد در کشور افزود: استان ما در عرصه‌های مختلف انقلابی و فرهنگی به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شده است، به‌طوری که حضور میدانی و پرشور مردم این استان در مناسبت‌های ملی و مذهبی، بارها مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است.

وی با اشاره به تفاوت‌های ملموس برنامه‌های گچساران در قیاس با سایر مناطق، بیان داشت: مردم این شهرستان در مناسبت‌های مختلف از جمله ایام محرم، صفر و شادی‌های اهل‌بیت (ع)، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و انسانی، حضور خیابانی و میدانی ویژه‌ای را رقم زدند که در کمتر نقطه‌ای از کشور شاهد چنین سطح از مشارکت و شور عمومی هستیم.

اتحاد مردم گچساران؛ نماد عبور از فتنه‌ها

فرمانده سپاه فتح استان با تأکید بر روحیه انقلابی حاکم بر فضای شهرستان گچساران تصریح کرد: حضور مردم با هر نوع سلیقه و تفکر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در قالب این اتحاد مقدس، درس بزرگی در برابر توطئه‌های دشمنان از جنگ تحمیلی و اغتشاشات سال‌های اخیر گرفته تا تقابل با جبهه استکبار بوده است. این همبستگی نشان داد که مردم گچساران علی‌رغم فشارهای اقتصادی، همچنان بر اصول و ارزش‌های خود پایدارند.

خون‌خواهی شهدا؛ یک راهبرد تمدنی

سردار مثنوی با اشاره به اینکه خون‌خواهی شهدای انقلاب اسلامی به یک راهبرد تمدنی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: این فرهنگ امروزه در سطح جهانی تکثیر شده است.

وی اظهار داشت:از یمن تا کشورهای آسیایی و اروپایی، مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان با الهام از فرهنگ شهادت‌طلبی و مقاومت، مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را دنبال می‌کنند.

مثنوی ادامه داد: شهادت امام‌گونه و رهبر شهید، نه تنها نقطه عطفی برای جبهه مقاومت بود، بلکه به عنوان راهبردی اساسی، انقلاب اسلامی را در مسیر رسیدن به افق‌های تمدنی خود قرار داده است.

تقدیر از نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ مقاومت

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری مسابقات «میدان‌یار»، بر اهمیت بخش‌های فرهنگی و امدادی این رویداد تأکید کرد و گفت: از تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که با ذوق هنری خود، برجستگی‌های استان و شهرستان را به تصویر می‌کشند، قدردانی می‌کنم. این مشارکت جمعی و هم‌افزایی، سرمایه‌ای بزرگ برای گچساران است که باید همچنان تقویت شود.