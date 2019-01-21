اهداف سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمد جواد فدائی با اشاره به اهداف سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان اظهار کرد: برگزاری جلسات با مسئولین ملی و کشوری و دعوت از آن ها برای حضور در استان یکی از اقدامات استانداری برای توسعه و حل مشکلات مختلف استان است.

وی با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جنوب استان کرمان تصریح کرد: در مجموع این سفر مبلغ ۶۸۶ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۶ پروژه و مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای کمیته امداد و همچنین اعتبارات خوبی برای بخش کشاورزی اختصاص داده شد.

فدائی با اعلام خبر سفر دو روزه معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان اظهار داشت: این سفر با هدف بررسی و حل مسائل و مشکلات استان در سه بخش تولید، خدمات و شرکت در مجمع ملی جوانان انجام می شود.

استاندار کرمان با اشاره به افتتاح دو پروژه بزرگ فولاد استان در بخش تولید توسط جهانگیری گفت: افتتاح فولاد بردسیر با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی و اشتغال ۶۰۰ نفری و گندله سازی بوتیا با سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومان و اشتغال ۳۰۰ نفر در شرایط کنونی کشور قدم بسیار خوبی در ایجاد اشتغال خواهد بود.

فدائی با اشاره به برنامه های سفر معاون اول رئیس جمهور به شهرستان جیرفت افزود: در بخش خدمات شاهد افتتاح پروژه گاز در جیرفت با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان خواهیم بود و با افتتاح آن بخش زیادی از مردم منطقه از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی با اشاره به اهمیت افتتاح پروژه گازرسانی به منطقه جنوب و شرق استان افزود: پروژه گازرسانی به شهرستان های جیرفت و دو شهرستان نرماشیر و فهرج در شرق استان زمینه بهره مندی جمع زیادی از مردم استان از نعمت گاز را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف در بخش عمران اضافه کرد: افتتاح ایستگاه و پست برق با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی از جمله پروژه های مهم بخش عمرانی در استان هستند.

فدائی با بیان برنامه های بخش سوم سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان اظهار داشت: شرکت در نخستین مجمع ملی

جوانان کشور و برگزاری انتخابات این مجامع به عنوان بزرگترین رویداد بعد از انقلاب در حوزه جوانان، بخش پایانی سفر جهانگیری به استان کرمان خواهد بود و امیدواریم با برگزاری این مجمع، گام بزرگی برای ساماندهی مسائل جوانان برداشته شود.