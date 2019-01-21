به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در دوره جدید، دوشنبه یکم بهمن ماه، با حضور اعضای هیئت امنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محسن جوادی معاون فرهنگی، هادی جعفری نژاد رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور، اشرف بروجردی رییس کتابخانه ملی، مهری پری رخ، استاد پیشکسوت کتابداری، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده و علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

در این جلسه امین متولیان معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، اسماعیل شفاعی معاون اداری و مالی، مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی و سیامک محبوب مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی نهاد به ارائه گزارش پرداختند.

مختارپور در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های اخیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، از افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: پس از ورود نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به پروژه بازسازی این کتابخانه، با تشکیل کمیته افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد و کارگروه‌های مختلف زیرمجموعه آن در نهاد، این کتابخانه در ۱۵ بهمن همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افتتاح خواهد شد.

وی افزود: کتابخانه مرکزی مشهد ۲۳ سال پیش توسط مرحوم حبیبی کلنگ‌زنی شد و طی این سال ها به ملالی برای مردم مشهد و همچنین دولت تبدیل شده بود. در دو سال اخیر و به خصوص در دو ماه اخیر با همت همکاران نهاد این پروژه به سمتی پیش رفت که ان شاءالله در پانزدهم بهمن افتتاح خواهد شد. روند افتتاح کتابخانه های مرکزی در کشور از امسال با افتتاح کتابخانه مرکزی بجنورد پی گرفته شد که در این راستا کتابخانه مرکزی مشهد نیز در پانزدهم بهمن ماه به افتتاح خواهد رسید و در سال آینده نیز شاهد افتتاح کتابخانه مرکزی یزد خواهیم بود.

در ادامه این مراسم مهدی رمضانی با ارائه گزارشی از روند بازسازی کتابخانه مرکزی مشهد گفت: پروژه ساخت این کتابخانه از سال ۱۳۷۴ آغاز شد که پس از یک‌بار افتتاح به دلیل اشکالات فنی در ساخت بنا تعطیل شد. با ورود نهاد برای تکمیل و افتتاح این پروژه جلسات متعددی در معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد و با حضور استادان عرصه‌های مختلف برای برطرف کردن اشکالات موجود برگزار شد. این کتابخانه دارای چهار طبقه مثبت، یک طبقه همکف و یک طبقه منفی است.

وی افزود: علیرغم اینکه نهاد کتابخانه های عمومی کشور تعهدی نسبت به ساخت کتابخانه‌ها ندارد، اما از محل درآمد شهرداری ها نسبت به بازسازی و اتمام این پروژه و افتتاح آن در پانزدهم بهمن ماه اقدام کرده است.

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌ها در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته افتتاح و کارگروه‌های تخصصی برای افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد گفت: خوشبختانه انسجام خوبی میان دستگاه‌های مختلف استان خراسان رضوی شکل گرفت که نشان از عزم جدی برای افتتاح این کتابخانه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: چهل و دو بخش در کتابخانه مرکزی مشهد پیش‌بینی شده است که موضوع ارائه خدمات برای اولین بار در این کتابخانه پیش بینی و اجرا می شود. بخش‌هایی چون «خدمات تحویل مدرک»، بخش ناشنوایان، بخش کم سوادان، بخش مادر و کودک و بخش دیداری و شنیداری از جمله بخش های جدید اضافه شده به این کتابخانه خواهد بود. همچنین با تهمیدات پیش‌بینی شده ارائه و تحویل مدرک در این کتابخانه به شکل حضوری، از طریق پست، از طریق پست الکترونیکی، از طریق فاکس و به روش ترکیبی بکار گرفته خواهد شد. بخش‌هایی چون بخش آموزش، بخش مدیریت واحدهای سیار و شعب، پیشخوان کتابخانه های عمومی، بخش مهد کتاب، آسمان نما، اتاق نوجوان، اتاق علم و غیره از دیگر بخش های جدید در این کتابخانه خواهند بود. ظرفیت مخزن کتابخانه حدود ۲۰۰ هزار نسخه شامل ۱۰۰ هزار نسخه مخزن اصلی و صدهزار نسخه بخش کودک و نوجوان است. البته این کتابخانه در آغاز با ۶۰ هزار نسخه به افتتاح خواهد رسید تا به مرور در ماه های آینده ظرفیت کتاب در مخزن کتابخانه تکمیل شود.

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد استفاده از نیروی انسانی بومی و متخصص شهر مشهد و استان خراسان رضوی را یکی از اقدامات مهم در حوزه جذب نیرو برای این کتابخانه عنوان کرد.

در ادامه این نشست، امین متولیان معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه آینده پژوهی در کتابخانه‌های عمومی پرداخت و با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در روند تبدیل کتابخانه‌ها به باشگاه‌های چندمنظوره فرهنگی گفت: از سال‌های گذشته بحث مهمی در حوزه کتابخانه‌های عمومی مطرح بود که از سال ۹۳ به طور جدی در دستور کار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور قرار گرفت که نهایتاً به این نتیجه منجر شد که ما نیازمند یک تغییر هویت و الگو در کتابخانه‌های عمومی هستیم. این تغییر الگو باعث شد که از منطق آینده‌پژوهی در کتابخانه‌های عمومی استفاده کنیم که بر این اساس فعالیت‌های علمی و پژوهشی مبتنی بر تجربیات جهانی و همچنین مطالعات بومی در این حوزه با حضور استادان و صاحبنظران این عرصه در دستور کار نهاد قرار گرفت تا به سمت الگوی اجتماعی کتابخانه‌ها حرکت کنیم.

همچنین در ادامه این نشست سیامک محبوب به بیان گزارشی از پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه آمایش سرزمینی کتابخانه‌های عمومی ایران پرداخت.

پس از گزارش های ارائه شده، سید عباس صالحی وزیر ارشاد با تقدیر از اقدامات پژوهشی و مطالعاتی در حوزه کتابخانه‌های عمومی گفت: گزارش‌های ارائه‌شده توسط مدیران نهاد به‌عنوان مبنای حرکت کتابخانه‌های عمومی کشور افق روشن‌تری را در این حوزه برای ما ترسیم کرد. بدون شک برگزاری جلسات با هریک از اعضای هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی و بیان این اطلاعات و تبادل نظر درباره آنها، می‌تواند به تکمیل این طرح‌ها کمک شایانی کند.

وی افزود: نگاه ما تبدیل کتابخانه‌های عمومی به باشگاه‌های فرهنگی چند منظوره با محوریت کتاب است که با همین نگاه کتابخانه مرکزی بجنورد افتتاح شد. ما به دنبال این هستیم که چگونه می‌توان کتابخانه را به عنوان کانون فرهنگی چندمنظوره کتاب محور بازتعریف کنیم تا مراجعه مردم به کتابخانه افزایش پیدا کند.

همچنین در این جلسه با ارائه برخی نکات از سوی مسئولان نهاد کتابخانه‌ها، پیشنهاداتی درباره مسائل جاری این نهاد به تصویب رسید. ادامه این جلسه نیز با بیان نکاتی از سوی حاضران جلسه درباره گزارش‌های ارائه شده همراه بود که علیرضا مختارپور به پاسخگویی و تشریح مسائل مطرح شده پرداخت.