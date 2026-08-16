ثبت ۴۱۸ مأموریت تصادفی و ۷ فوتی در سوانح رانندگی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت، از مجموع یک‌هزار و ۶۲۰ مأموریت انجام‌شده توسط اورژانس استان، ۴۱۸ مأموریت مربوط به تصادفات و یک‌هزار و ۲۰۲ مأموریت غیرتصادفی بوده است.

وی افزود: در جریان این مأموریت‌ها، ۴۳۶ نفر مصدوم شدند و تحت اقدامات درمانی و پیش‌بیمارستانی نیروهای اورژانس قرار گرفتند.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی با اشاره به تلفات حوادث رانندگی در این مدت گفت: متأسفانه ۷ نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند.

قدیمی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در تعطیلات و سفرهای برون‌شهری، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و قوانین راهنمایی و رانندگی، از رفتارهای پرخطر مانند سبقت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی تأکید کرد و گفت: رانندگان در سفرهای طولانی باید به‌طور منظم استراحت کنند و در صورت احساس خستگی، حتماً در محل امن توقف و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و جلوگیری از تلفات جاده‌ای، به‌ویژه در روزهای پرتردد و تعطیلات داشته باشد.