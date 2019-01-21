به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی یک تا دوماه اخیر پرونده های سرقتی که به پلیس آگاهی لرستان واصل می شد گویای این بود که چند نفری در مراسم های فاتحه خوانی و تشییع جنازه اقدام به سرقت گوشی و وجه نقد و جیب بری می کردند، اظهار داشت: بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دو نفر از این سارقین که زن و شوهر هستند و ۵۰ سال سن دارند و اهل یکی از استان های همجوار هستند را شناسایی کردیم، تصریح کرد: با تلاش و پیگیری جدی نیروهای پلیس آگاهی، محل سکونت این زن و شوهر سارق در استان همجوار پیدا شد و دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان با تاکید بر اینکه این سارقان تا کنون به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کرده اند اما قطعا سرقت های بیشتری در شهرستان ها و استان های دیگر داشته اند، افزود: یک سارق دیگر نیز در این رابطه دستگیر شده است که در مراسم تشییع جنازه از افرادی که زیر تابوت بودند، جیب بری می کرد و عمدتا گوشی افراد را سرقت می کرد.

سرهنگ نظری خاطرنشان کرد: این سارق نیز به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرده است، در مجموع سارقان مراسم های ترحیم و تشییع جنازه تاکنون به ۲۶ فقره سرقت اعتراف کرده اند.

وی با بیان اینکه تنها در یک سرقت کیف ۱۵ میلیون وجه نقد سرقت شده بود، تصریح کرد: این سارقان با توجه به سن و سال و چهره موجه وارد مراسم می شدند؛ از مردم می خواهیم مراقبت لازم را از اموال و کیف های خود داشته باشند و مراقب افراد غریبه و ناشناس باشند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان با تاکید بر اینکه بیشتر سرقت های رخ داده از آقایانی بوده که زیر تابوت بوده اند، افزود: سارقان از طریق اعلامیه های سطح شهر در مراسم ها شرکت می کردند و پس از سرقت نیز بلافاصله محل سرقت را ترک و به استان محل سکونت خود می رفتند، که این موضوع کار پلیس را در شناسایی آن ها سخت کرده بود.

سرهنگ نظری ادامه داد: چند روزی این متهمین برای شناسایی سایر سرقت ها در اختیار پلیس آگاهی هستند، لذا اگر کسانی هستند که اموال سرقت شده در مراسم های تشییع جنازه دارند به پلیس آگاهی مراجعه کنند.