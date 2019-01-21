موگرینی عدم شرکت در نشست ضد ایرانی ورشو را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از رسانه ها از پاسخ «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجیی اتحادیه اروپا به پرسشی در خصوص برنامه خود برای شرکت در نشست ورشو و اینکه آیا وی در این نشست شرکت خواهد کرد یا نه گزارش می دهند.

بر اساس این گزارش ها موگرینی در پاسخ به این پرسش گفته است: در آن تاریخ در نشستی در آفریقا شرکت می کنم و فکر نمی کنم که در نشست ورشو حضور داشته باشم.

موگرینی در ادامه گفت: در زمان برگزاری کنفرانس ورشو، من در نشست اتحادیه آفریقا خواهم بود و سپس در برنامه هایی که در آدیس آبابا برگزار می شود شرکت می کنم. علاوه بر آن من دیدارهای دیگری در شاخ آفریقا خواهم داشت. نگران آن هستم که در آن تاریخ نه در بروکسل باشم و نه در اروپا.

پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل گزارش داد که به نظر می‌آید کشورهای اروپایی نمی‌خواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا برگزار شود شرکت کنند.

مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این کنفرانس در سطح وزرا با عنوان «پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه» خبر داد. این کنفرانس در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار خواهد شد.

دیپلمات‌هایی که در بروکسل با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت کرده‌اند تردیدهایی درباره موضوع اصلی این نشست دارند و می گویند «زمان کافی برای برنامه‌ریزی آن نبوده و به نظر می‌آید ایران نیز به آن دعوت نشده است».

یک روز قبل روزنامه وال استریت ژورنال هم در گزارشی نوشت: «انتخاب لهستان، برای میزبانی این نشست از سوی برخی دیپلمات‌های اروپایی تلاش برای ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا در مورد ایران ارزیابی شده است».

لهستان از اعضای اتحادیه اروپا است. این اتحادیه همچنان در تلاش برای حفظ ایران در برجام است و می‌خواهد ساز و کاری ویژه برای ادامه تجارت مشروع با ایران برقرار کند.

در گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس و وال استریت ژورنال مشخص نشده کدام کشورهای اروپایی درباره شرکت در کنفرانس ورشو تردید دارند.

روز پنجشنبه هفته گذشته نیز یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در نشست ضد ایرانی که قرار است ماه آینده میلادی در «ورشو» پایتخت لهستان برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

گفتنی است این نشست ضد ایرانی تحت عنوان «نشستی در سطح وزراء با هدف ترویج آینده ای توأم با صلح و ثبات در خاورمیانه» به ابتکار عمل واشنگتن در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در ورشو برگزار خواهد شد و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با ادعای حضور نمایندگانی از بیش از ۷۰ کشور جهان، موضوع ایران را محور اصلی این نشست خواند.

این در حالی است که وزارت خارجه ایران در واکنش به این اقدام، با فراخواندن دیپلمات ارشد لهستان «مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این نشست» را اعلام کرده و متذکر شد که «این یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می‌رود لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این نشست خودداری نماید».

افزون بر آن، یک وبگاه غیردولتی و ضد جنگ موسوم به «کُد پینگ» با مشارکت جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی آمریکا و انتشار یک طومار، خواستار تحریم نشست ضدایرانی لهستان از سوی کشورهای اروپایی شده‌ است.

در بخشی از این طومار می‌خوانیم: «به جای برگزاری نشستی در راستای تقابل با ایران، لازم است که جهان برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای فشار بیشتری اِعمال کند. این دشمنی آمریکا علیه ایران است که به بی‌ثباتی خاورمیانه دامن زده و با تهدید فزاینده آغاز یک جنگ جدید در منطقه همراه است».