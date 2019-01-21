یادواره ۳۶ شهید شهرستان فردوس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه فردوس در این مراسم با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام می فرمایند جهاد کنید تا فرزندانتان مجد و عظمت بدست بیاوردند.

حجت الاسلام محمد رضا بابایی تصریح کرد: اگر امروز در جهان صاحب عزت هستیم و ابرقدرتها در برابر ایران اسلامی عاجز شده اند و از ترس صدور انقلاب هر روز نقشه براندازی این نظام را می کشند نتیجه جهاد و ایستادگی در هشت سال دفاع مقدس است.

وی تاکید کرد: تمام خیر وسعادت جامعه اسلامی در سایه جهاد و مبارزه است و بدون استقامت و جهاد از بهشت خبری نیست.

بابایی انواع جهاد را شامل: جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد کبیر برشمرد و افزود: عدم اطاعت از دشمنان و " نه" گفتن به آنان همان جهاد کبیر است.

امام جمعه فردوس خاطرنشان کرد: چهل سال شده ملت ایران در مقابل تحریم ها و تهدیدها ایستادگی کرده که موجب شده امروز درشدیدترین محاصره اقتصادی باشیم و این معنی واقعی جهاد کبیر است.

در این مراسم فیض آبادی و مقدس دو تن از رزمندگان شرکت کننده در عملیات کربلای ۴ و ۵ به بیان خاطرات و پاسخ به برخی شبهات پیرامون این عملیات ها پرداختند.

فیض آبادی تصریح کرد: در تمام عملیات ها رزمندگان اسلام به تکلیف خود عمل کردند و با اخلاص و تبعیت بی چون و چرا از امام راحل همیشه موفق و پیروز اصلی میدان مبارزه بودند.

وی تاکید کرد: اگر امروز هم بخواهیم در مبارزه اقتصادی و سیاسی با دشمنان موفق باشیم باید اخلاص، تکلیف مداری و عمل به فرامین رهبر انقلاب اسلامی در صدر تمام کارهایمان باشد