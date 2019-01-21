به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آیت دولت پور با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در لرستان با اشاره به اینکه رسالت کاری روابط عمومی ها و رسانه ها از یک جنس است، گفت: تعامل و همدلی روابط عمومی دستگاه ها با رسانه های مختلف یک ضرورت انکار ناپذیر در راستای پیشبرد امور و توسعه استان است.

وی با بیان اینکه دفاتر سرپرستی خبرگزاری ها در لرستان توانسته اند بخش اعظمی از کار اطلاع رسانی وقایع و رویدادهای استان را به عهده بگیرند و در این حوزه نیز موفق بوده اند، تصریح کرد: با وجود محدودیت های مالی و امکانات، اما عملکرد رسانه های لرستان مطلوب و چشمگیر است.

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان خاطرنشان کرد: اهمیت کار خبرنگاران و رسانه ها در شرایط جنگ نرم امروز دوچندان شده و مسئولیت فعالان عرصه رسانه را مضاعف کرده است.

سرهنگ دولت پور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات محرومیت زدایی سپاه اشاره کرد و گفت: سپاه بدون چشمداشت و بسیجی وار با حضور در مناطق محروم به رفع مشکلات مردم می پردازد و حضور پررنگ نیروهای بسیج سازندگی در روستاها خود بیانگر عملکرد سپاه در این عرصه است.

وی با بیان اینکه آبادانی چند دهستان محروم لرستان در دستور کار سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و قرارگاه پیشرفت و آبادانی این فرماندهی قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه سپاه لرستان توانسته است با حضور در این مناطق محروم، به تامین زیرساخت ها در روستاها بپردازد و موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه سپاه در جریان زلزله کرمانشاه نیز توانست با حضور به موقع خود به رفع بسیاری از چالش ها و مشکلات مردم بپردازد، تصریح کرد: حضور نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در روستاهای کرمانشاه و تامین سرپناه برای مردم زلزله زده و ارائه خدمات مختلف از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

سرهنگ دولت پور یادآور شد: نیروهای سپاه لرستان نیز در جریان زلزله کرمانشاه به کمک مردم این استان رفتند و به حق توانستند خدمات ارزنده ای از خود به جا بگذارند.