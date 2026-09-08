به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هدف تسهیل دسترسی کاربران به اطلاعیهها، گزارشهای کارشناسی، بخشنامهها و سایر اخبار و اطلاعات مرتبط، بازوی اطلاعرسانی مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی در پیامرسان داخلی «بله» راهاندازی شد.
بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای اجرای مفاد بند (۱) تصویبنامه شماره ۲۱۸۹۵/ت۶۵۰۹۹هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ هیئت وزیران صورت گرفته است. بر اساس این بند، بهمنظور ساماندهی و بهبود ارائه خدمات و اطلاعرسانی عمومی بهصورت هوشمند و مبتنی بر ابزارهای نوین فناوری اطلاعات از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تکالیف قانونی، از پیامرسانهای اجتماعی داخلی بهعنوان یکی از درگاههای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانیها و اعلانهای عمومی مرتبط استفاده کنند.
در همین راستا، بازوی اطلاعرسانی مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی با هدف دسترسی سریع و آسان مخاطبان به آخرین اطلاعیهها، گزارشهای کارشناسی، بخشنامهها و سایر مطالب و اخبار مرتبط در پیامرسان بله راهاندازی شده است.
علاقهمندان میتوانند با جستوجوی شناسه TreasuryCenterBot در پیامرسان بله، به این بازوی اطلاعرسانی دسترسی پیدا کنند.
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