به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اگر به مدرکی نیاز باشد که نشان دهد سینما دوباره واقعاً به جایگاه خود بازگشته، فروش گیشه تابستانی امسال در آمریکاست که نشان میدهد پس از فروپاشی صنعت سینما به دلیل شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰، بزرگترین فروش رقم خورد و تابستان امسال را به پردرآمدترین فصل تمام دوران بدل کرد.
طبق گزارشها فروش بلیت در آمریکا از اول ماه می تا روز کارگر در ۷ سپتامبر به ۴.۷۶ میلیارد دلار رسید و فروش از رکوردی که مدتها پیش در سال ۲۰۱۳ و به مدد فروش ۴.۷۵ میلیارد دلاری که توسط «مرد آهنی ۳»، «من نفرتانگیز ۲» و «مرد فولادی» به دست آمده بود، فراتر رفت.
این یک نقطه عطف مهم است زیرا نشان میدهد پس از پنج سال عدم اطمینان در مورد آینده صنعت سینما، مردم هنوز عاشق پرده نقرهای هستند.
برمبنای گفتههای یک تحلیلگر فروش هرچند رکورد گیشه تابستانی نقطه عطفی مهم برای سینماهاست، اما ارقام تنها بخشی از داستان هستند و بیش از همه آنچه اهمیت دارد این است که برای بسیاری از مردم، حس این که رفتن به سینما چقدر لذتبخش است، دوباره زنده شده است. این احساس الهامبخش بیشتر سینما رفتن میشود و میتواند نسل جدیدی از آنهایی را شکل دهد که به معنی واقعی سینمارو هستند و با وجود فیلمهای عالی بسیار زیادی که در نوبت اکران قرار دارند، این حرکت را ادامه میدهند.
تابستان ۲۰۲۶ برای گیشه سینماهای آمریکا همچنین اولین تابستانی در تاریخ شد که هر یک از ۴ ماه آن بیش از یک میلیارد دلار فروختند: ماه می ۱.۰۷ میلیارد دلار، ژوئن ۱.۰۸ میلیارد دلار، جولای ۱.۱۸ میلیارد دلار و آگوست ۱.۲۷ میلیارد دلار.
فصل پاپ کورن که از اوایل ماه می تا روز کارگر ادامه دارد، بسیار مهم است زیرا درآمد این ماهها ۴۰ درصد از گیشه سالانه را تشکیل میدهد. این تابستان تنها دومین تابستان از زمان همهگیری است که فروش بلیت از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است. اولین بار در سال ۲۰۲۳ وقتی تب «باربنهایمر» فروش را به ۴.۰۹ میلیارد دلار رساند، این اتفاق رقم خورده بود.
سال ۲۰۱۹ که آخرین دوره عادی گیشه بود، فروش تابستانی به لطف «انتقامجویان: پایان بازی» و چندین فیلم پرفروش میلیارد دلاری دیگر به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده بود. سال ۲۰۱۸ هم فروش فصل پاپ کورن به ۴.۴۲ میلیارد دلار رسید که «انتقامجویان: جنگ ابدیت» و «شگفتانگیزان ۲» از عوامل مهم آن بودند.
تابستان امسال استودیوها با دنبالههای امتحان پس داده مانند «داستان اسباببازی ۵» و «شیطان پرادا ۲ میپوشد» و همچنین فیلمهای پرفروش نسل Z مانند «وسواس» و «اتاقهای پشتی» به موفقیت دست یافتند. بخش عمدهای از اعتبار این نقطه عطف بالقوه متعلق به ماجراجویی مارول سونی با فیلم «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» رقم خورد که به تنهایی ۹۲۳ میلیون دلار در سینماهای داخل آمریکا فروخت و با ۲.۴ میلیارد دلار فروش جهانی تا به امروز، غول فروش شد.
کریستوفر نولان با «اودیسه» متعلق به یونیورسال نیز ۵۸۹ میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی و ۱.۶۲ میلیارد دلار فروش جهانی، فراتر از انتظار ظاهر شد. این موفقیتها برخی از شکستهای بزرگ، از جمله لایو اکشن «موآنا» دیزنی، «سوپرگرل» برادران وارنر و دیسی و «اربابان جهان» آمازون امجیام را جبران کردند.
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