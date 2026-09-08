به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آبشیرینکن هوشمند کشور در شهرستان عسلویه با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید آب شیرین، تقویت منابع تأمین آب و استفاده از فناوریهای هوشمند در فرآیند شیرینسازی آب دریا اجرا شده است.
بهرهگیری از سامانههای هوشمند در مدیریت فرآیند تولید و کنترل تجهیزات، از ویژگیهای این طرح به شمار میرود و میتواند زمینه افزایش بهرهوری، مدیریت بهتر مصرف انرژی و ارتقای پایداری فرآیند آبشیرینکنی را فراهم کند.
استان بوشهر به دلیل برخورداری از نوار ساحلی گسترده و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در منطقه عسلویه، ظرفیت بالایی برای توسعه آبشیرینکنها و استفاده از منابع آب دریا دارد.
وزیر نیرو در جریان بازدید از طرحهای آب استان بوشهر بر توسعه ظرفیت استحصال و شیرینسازی آب دریا تأکید کرده و خواستار تسریع در تکمیل طرحهای آبشیرینکن استان شده بود.
افتتاح نخستین آبشیرینکن هوشمند کشور در عسلویه، گامی در مسیر توسعه فناوریهای نوین برای تأمین آب و کاهش وابستگی به منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی محسوب میشود.
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