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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

نخستین آب‌شیرین‌کن هوشمند کشور در عسلویه به بهره‌برداری رسید

نخستین آب‌شیرین‌کن هوشمند کشور در عسلویه به بهره‌برداری رسید

بوشهر- نخستین آب‌شیرین‌کن هوشمند کشور با حضور وزیر نیرو در عسلویه به بهره‌برداری رسید و ظرفیت جدیدی برای تأمین پایدار آب در یکی از مهم‌ترین مناطق صنعتی کشور ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آب‌شیرین‌کن هوشمند کشور در شهرستان عسلویه با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید آب شیرین، تقویت منابع تأمین آب و استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرآیند شیرین‌سازی آب دریا اجرا شده است.

بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در مدیریت فرآیند تولید و کنترل تجهیزات، از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، مدیریت بهتر مصرف انرژی و ارتقای پایداری فرآیند آب‌شیرین‌کنی را فراهم کند.

استان بوشهر به دلیل برخورداری از نوار ساحلی گسترده و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در منطقه عسلویه، ظرفیت بالایی برای توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از منابع آب دریا دارد.

وزیر نیرو در جریان بازدید از طرح‌های آب استان بوشهر بر توسعه ظرفیت استحصال و شیرین‌سازی آب دریا تأکید کرده و خواستار تسریع در تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن استان شده بود.

افتتاح نخستین آب‌شیرین‌کن هوشمند کشور در عسلویه، گامی در مسیر توسعه فناوری‌های نوین برای تأمین آب و کاهش وابستگی به منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6940925

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