به گزارش خبرنگار مهر، آمار ثبتنامکنندگان در سامانه آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا امروز ۱ بهمن ماه بیش از ۹۲ هزار نفر اعلام شد.
براساس جدیدترین آمار استان اصفهان با بیشترین ثبتنام، رتبه نخست استانی را از آن خود کرده و استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی، تهران و کرمان در رتبههای دوم تا پنجم ثبتنام قرار دارند و در بخش شهرستانی نیز شهر قم همچنان در جایگاه برتر قرار دارد و در بخش مؤسسات هم مؤسسه جامعه القران خواهران شاهرود پیشگام است.
بر اساس جدول ثبتنام استانها درسامانه استانهای ایلام، هرمزگان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر به ترتیب جزو آخرین استانها ثبت نام قرار دارند.
گفتنی است، آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در سال جاری با همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور برگزار میشود و علاقهمندان برای ثبتنام در این آزمون میتوانند به سایت https://www.quranedu.ir مراجعه کنند.
این آزمون در ۳ گروه امتحانی و در قالب ۱۸ رشته شامل: گروه حفظ قرآن کریم با ۸ رشته، گروه مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت(ع) با ۷ رشته و گروه آموزشهای الکترونیکی با ۳ رشته برگزار خواهد شد.
ثبتنام در سامانه آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم از ۱۰ دی ماه آغاز شده و تا ۵ بهمنماه ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت و آزمون روز ۹ اسفندماه به صورت سراسری برگزار میشود.
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