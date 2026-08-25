به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه جمع‌بندی مصوبات سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به این استان، با قدردانی از حضور و حمایت‌های معاون علمی رئیس‌جمهور، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، صنعتی و مرزی استان برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و با اشاره به رضایتمندی شرکت‌های دانش‌بنیان از روند برگزاری این سفر اظهار کرد: پیش از حضور معاون علمی رئیس‌جمهور، هماهنگی‌های لازم انجام و بسیاری از موضوعات و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح و تا حد زیادی پیگیری و حل‌وفصل شده بود.

وی افزود: حضور نزدیک به سه ساعت معاون علمی رئیس‌جمهور در میان شرکت‌های دانش‌بنیان و اختصاص زمان کافی برای شنیدن مسائل، بررسی درخواست‌ها و ارائه راهنمایی‌های تخصصی، موجب دلگرمی فعالان این حوزه شد و از این بابت صمیمانه قدردانی می‌کنم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی استان گفت: کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت غرب کشور، ظرفیت مناسبی برای پوشش و پشتیبانی از استان‌های همجوار دارد و از سوی دیگر، برخورداری از مرز طولانی با اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق، این استان را به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور تبدیل کرده است.

حبیبی ادامه داد: استان کرمانشاه ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و دارای ۶ بازارچه و گذرگاه مرزی است و حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق این استان انجام می‌شود؛ بنابراین ظرفیت‌های مرزی و تجاری کرمانشاه می‌تواند در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی دانشگاه‌های رازی و علوم پزشکی کرمانشاه را از ظرفیت‌های مهم علمی استان دانست و افزود: این دانشگاه‌ها از دانشگاه‌های برجسته کشور هستند و استان از اساتید و اعضای هیئت علمی توانمندی در حوزه‌های علوم پایه، پزشکی، فنی، مهندسی و علوم انسانی برخوردار است.

استاندار کرمانشاه همچنین به ظرفیت‌های قابل توجه استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کرمانشاه با تولید نزدیک به ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی، رتبه چهارم کشور را دارد و در محصولاتی همچون گندم، نخود، ذرت و چغندرقند نیز در رتبه‌های نخست کشور قرار گرفته است؛ از این رو استان می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه فناوری‌های مرتبط با کشاورزی ایفا کند.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان نیز اظهار کرد: کرمانشاه دارای سه پتروشیمی فعال در زمینه تولید اوره، آمونیاک و LAB است و سه پتروشیمی دیگر نیز در حال اجراست که با تکمیل آنها، ظرفیت استان در این حوزه افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات نیز حدود ۷۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در استان فعالیت دارند که بخشی از ظرفیت آنها در جریان این سفر به معاون علمی رئیس‌جمهور معرفی شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سهم اقتصاد دانش‌بنیان از ظرفیت‌های موجود استان همچنان پایین است، تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده علمی، دانشگاهی، صنعتی، کشاورزی و طبیعی، سهم اقتصاد دانش‌بنیان در استان متناسب با این ظرفیت‌ها نیست و برای جبران این فاصله، نیازمند حمایت و توجه ویژه در سطح ملی هستیم.

حبیبی در ادامه به ظرفیت معدن قیر طبیعی شهرستان گیلانغرب اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قیر طبیعی کشور در شهرستان گیلانغرب قرار دارد، اما متأسفانه بخش عمده این ظرفیت به صورت خام عرضه می‌شود.

وی افزود: در گذشته نیز مأموریت‌هایی به جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی فرآوری قیر طبیعی داده شده است، اما ضروری است با حمایت ویژه معاونت علمی، زمینه ایجاد صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی این محصول فراهم شود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: فرآوری قیر طبیعی و ایجاد زنجیره ارزش این محصول می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده، زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در غرب استان را فراهم کند.

مدیر ارشد استان همچنین احداث شهرک صنعتی تخصصی دانش‌بنیان را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: ایجاد شهرک صنعتی و تخصصی دانش‌بنیان با هدف تکمیل زنجیره «ایده تا محصول» و «تولید تا صادرات» می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان داشته باشد.

وی افزود: کرمانشاه به عنوان دروازه زیارت و تجارت، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای استقرار و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به تقویت صادرات محصولات فناورانه و استفاده از بازار کشورهای همسایه کمک کند.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار حمایت از راه‌اندازی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه رازی شد و گفت: پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی این سازمان انجام شده، اما صدور مجوز آن همچنان نیازمند حمایت و پیگیری در سطح ملی است.

دکترحبیبی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان به ثروت و اشتغال، اظهار امیدواری کرد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و اجرای مصوبات این سفر، گام‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ارزش محصولات و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کرمانشاه برداشته شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر ضرورت استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان از ظرفیت‌های قانونی و مالیاتی دستگاه‌ها تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: لازم است واحدهای دانش‌بنیان و فناور استان بتوانند از ظرفیت‌های مالیاتی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف استفاده کنند و در این زمینه انتظار می‌رود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حمایت و دستور ویژه‌ای داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مجموعه‌های علمی استان و معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: با توجه به نگاه جامع و گسترده معاون علمی رئیس‌جمهور به توسعه استان در حوزه دانش‌بنیان و همچنین ظرفیت‌های قابل توجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، لازم است ارتباط و تعامل رؤسای دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و سایر مجموعه‌های مرتبط با این معاونت بیش از پیش تقویت شود.

حبیبی افزود: افزایش رفت‌وآمدها، ارتباطات و تعاملات میان مدیران و مجموعه‌های علمی استان و معاونت علمی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ملی برای توسعه استان را فراهم کند.

وی خطاب به مدیران حوزه علم و فناوری استان نیز گفت: انتظار دارم مصوبات و موضوعات مطرح‌شده در این سفر با جدیت پیگیری شود و نتایج اقدامات به مدیران ارشد استان ارائه شود تا در صورت نیاز، پیگیری‌های لازم از سوی مدیریت استان نیز انجام گیرد و مصوبات سفر معطل نماند.

وی پیشنهاد کرد مدیر پارک علم و فناوری استان به عنوان مسئول پیگیری مصوبات این سفر تعیین شود و افزود: این مسئولیت می‌تواند با هدف پیگیری مستمر مصوبات، ارائه گزارش به معاونت علمی ریاست جمهوری و مدیریت استان و شناسایی موانع احتمالی در مسیر اجرای مصوبات انجام شود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: چنانچه در روند اجرای مصوبات نیاز به پیگیری مجدد یا تغییر روش‌های پیگیری وجود داشته باشد، گزارش‌های منظم می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری و اقدام به‌موقع را فراهم کند تا مصوبات این سفر هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.