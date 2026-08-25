تامین زمین جوانی جمعیت در کارگروه صدای مردم تنگستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن عصر سه شنبه در پایان ملاقات چهره به چهره استاندار و برگزاری کارگروه صدای مردم در فرمانداری شهرستان تنگستان اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم از مهم‌ترین تاکیدات استاندار بوشهر است و برگزاری ملاقات‌های چهره به چهره و کارگروه صدای مردم نیز در همین راستا است.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر افزود: ملاقات چهره به چهره در تنگستان با حضور تعدادی از شهروندان برگزار شد و مشکلات مردم در حوزه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، ودیعه و تأمین مسکن، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی، تسهیلات درمانی، ایثارگری، آموزش و...مطرح و فی‌المجلس رسیدگی شد.

شیرافکن تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز در ملاقات چهره به چهره استاندار، حضور داشتند و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، مشکلات مطروحه را پیگیری می‌کنند.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر یادآور شد: کارگروه صدای مردم نیز با حضور استاندار، فرماندار تنگستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم تشکیل و در این کارگروه، مشکلات تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت در تنگستان بررسی و پیگیری شد.