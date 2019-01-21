۵ طرح ورزشی همزمان با دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خانه بدمینتون قزوین در دو طبقه و در زمینی به مساحت هزار و ۱۱۰ متر مربع و مجموعه تنیس روی میز و رزمی تاکستان هم در دو طبقه و با مساحت یک هزار متر آماده بهره برداری است.

سالنهای چند منظوره ناحیه شهری مهرگان، روستاهای بخش دانسفهان و روستای آقابابا بخش کوهین هم در دو طبقه شامل سالن چند منظوره و رزمی است و هر کدام در زمینی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ متر مربع به بهره برداری خواهد رسید.

مسابقات فوتبال رو میز کارگری استان برگزار شد

در پایان این رقابت ها تیم بالین تک الف به مقام قهرمانی رسید، آتش نشانی الف نایب قهرمان شد و مقام سوم مشترک به شهرداری محمدیه و آتش نشانی رسید.

این رقابت ها با شرکت ۱۸ تیم در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

درخشش رانندگان استان در رقابت های آفرود قهرمانی کشور

در پایان راند چهارم قهرمانی کشور، در کلاس دو فرشاد ابراهیمی و قاسم وکیلی از قزوین اول و دوم شدند.

آخرین مرحله رقابت های آفرود قهرمانی کشور با حضور ۸۰ شرکت کننده از ۱۴ استان به میزبانی بابلسر برگزار شد.

در پایان رقابت های سال ۹۷، محمد ششپری در کلاس یکم، فرشاد ابراهیمی در کلاس دوم قهرمان شد و نایب قهرمانی مجموع سال به فرشاد ابراهیمی رسید.

علیرضا نعمتی و قاسم وکیلی هم در کلاس دو، عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

در بخش تیمی هم قهرمانی کلاس های یک و دو و نایب قهرمانی چهار کلاس به استان قزوین رسید.

برترین پارکور کاران استان مشخص شدند

در پایان این رقابتها و در گروه سنی بالای ۱۷ سال، کیوان نجفی، احمد آزاد، امیر امامقلی و علی رضایی به عضویت تیم استان در آمدند.

در گروه سنی زیر ۱۷سال هم محمد امین ذوالقدر، محمد رضا بهرامی و امیر حسن رضایی به ترکیب تیم استان در آمدند.

منتخب استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور ۱۰ بهمن راهی بندر عباس می شود.

فوتسالیست قزوینی به سومین اردوی آمادگی تیم ملی ناشنوایان دعوت شد

مظاهر شیرزاد فوتسالیست قزوینی به سومین اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال بزرگسالان ناشنوایان در کرمان دعوت شد.

این اردو از ۳ تا ۷ بهمن ماه به میزبانی کرمان در سالن ورزشی فجر برگزار می شود.

سومین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا - اقیانوسیه ۲۰۱۹ تایلند از ۲۰ بهمن برگزار می شود.