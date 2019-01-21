جزئیات آزمون پایانی متمرکز طرح ملی حفظ جزء سی اُم قرآن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات آزمون پایانی متمرکز طرح ملی حفظ جزء سی قرآن - بشارت ۱۴۵۲ که به صورت همزمان در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۹ اسفندماه برگزار خواهد شد.

علاوه بر آزمون فوق، مؤسسات و نهادهای دولتی و مردمی رأساً میتوانند آزمون‌های غیرمتمرکز را، طبق ضوابط تعیی نشده از سوی شورای ارزیابی حافظان قرآن کشور برگزار کنند.

شرایط ثبت‌نام‌

ثبت نام متقاضیان در سامانه «آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن» به آدرس quranedu.ir از تاریخ ۵ دی ماه لغایت ۵ بهمن ماه صورت خواهد گرفت.

داوطلبان از «رشته‌های حفظ جزء ۳۰ قرآن» یکی از سه رشته زیر را می‌توانند انتخاب میکنند:

سطح اول: سوره‌های زلزال تا ناس

سطح دوم: سوره‌های طارق تا ناس

سطح سوم: کل جزء ۳۰ (سوره‌های نبأ تا ناس)

ثبت نام برای همه داوطلبان مرد و زن بدون محدودیت سنی آزاد است.

مراحل ثبت نام

مراجعه به سامانه فوق و ورود به بخش آزمونهای سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم و سپس واردکردن اطلاعات شخصی در قسمت عضویت به عنوان قرآنآموز

دریافت رمز عبور ارسالشده به تلفن همراه داوطلب

وارد کردن رمز عبور و تکمیل بقیه اطلاعات و بارگذاری فایل عکس اسکن شده داوطلب و انتخاب یکی از سه سطح فوق از رشته‌های حفظ جزء ۳۰ قرآن

پرداخت اینترنتی هزینه شرکت در آزمون با استفاده از کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است (مبلغ ۶۰ هزار ریال برای عموم و مبلغ ۲۰ هزار ریال برای فرهنگیان و دانشآموزانی که به عنوان داوطلب آزاد در آزمون شرکت میکنند.)

زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون به صورت همزمان در روز پنجشنبه ۹ اسفند ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

داوطلبان لازم است از روز چهارشنبه یکم اسفندماه لغایت روز یکشنبه دوازدهم اسفندماه با مراجعه به سامانه نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان اعلامی تعیین می‌گردد. اسامی حوزههای امتحانی همزمان با دریافت کارت ورود به جلسه قابل مشاهده است. در هر شهرستانی که حداقل سی شرکت کننده داشته باشد آزمون برگزار میشود.

اعلام نتایج

حداکثر ۲۴ ساعت پس از برگزاری آزمون، برگه‌های پاسخنامه هر داوطلب تصحیح به صورت سیستمی تصحیح شده و نتایج در سامانه بارگذاری خواهد شد.

برای تمامی افرادی که حدنصاب امتیاز (۷۰ از ۱۰۰) را کسب کرده باشند گواهینامه قبولی صادر میشود.

به قید قرعه به برترین‌های هر رشته بیش از ۳۵ هزار جایزه نفیس و ارزنده همچون ۱۲ کمک هزینه خرید خودرو، صدها کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس و هزاران جایزه نقدی و غیرنقدی دیگر اهدا خواهد شد.

همچنین دریافت محصولات آموزشی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی از طریق کاناهای پیام‌رسان‌های سروش، بله و ایتا به آدرس " @beshaarat۱۴۵۲ " امکان پذیر است.