توجه مسئولان به آسیبهای پدیده قاچاق در آذربایجان غربی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان اظهارداشت: استان آذربایجان غربی به لحاظ ویژگیهای خاص جغرافیایی در برخورد با پدیده قاچاق حساسیتهای ویژه ای دارد و توجه مسئولان به آسیبهای مختلف پدیده قاچاق ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به موضوعات مختلف آسیب های اجتماعی به خصوص پدیده قاچاق گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر برخورد جدی و قانونی با پدیده شوم قاچاق تاکید دارند.

حجت الاسلام قریشی بااشاره به آسیب های پدیده قاچاق در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و تولیدی تصریح کرد: ایجاد اشتغال سالم، پیگیری برخورد با این پدیده از مرز تا مغازه، برخورد جدی با عاملان قاچاق، بکارگیری قوی ترین افراد برای مقابله و آلوده نبودن دستگاه های مقابله کننده با قاچاق و بهره گیری از روشهای جهادی و انقلابی از جمله راهکارهای ارائه شده رهبر معظم انقلاب در مبارزه با پدیده قاچاق است.

مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: دفاتر تسهیل گری و توسعه محله با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در ده نقطه شهر ارومیه راه اندازی شده و در این دفاتر آسیب های مختلف اجتماعی شناسایی و برای رفع آن اقدام می شود.

در این جلسه مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با بیان این که رسانه ملی در طول یک سال گذشته برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برنامه ریزی های مدون انجام داده است گفت: تبیین عملکرد چهل ساله دستگاههای اجرایی استان، ارائه ناگفته های انقلاب از زبان چهره های شاخص، رجوع به برخی مفاخر فراموش شده و تولید کارهای هنری در این زمینه از جمله فعالیتهای صورت گرفته صدا و سیمای مرکز استان در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی است.

مسعود مجرد، اجرای برنامه رادیویی پلاک چهل، ساخت مستند زندگینامه مفاخر استان از جمله مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حسنی مجاهد نستوه آذربایجان، آیت الله قریشی، مرحوم آیت الله قره باغی و حجت الاسلام والمسلمین صاحب الزمانی، تهیه برنامه کارنامه برای بررسی عملکرد استانداران پس از انقلاب، تهیه بسته های خبری چهل گام برای بررسی دستاوردهای انقلاب در شهرستان های استان و تدوین چهار کار ویژه پژوهشی در این زمینه، موشن گرافی و فعالیتهای مختلف در عرصه فضای مجازی را از جمله اقدامات صورت گرفته صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی در خصوص تهیه و تدوین برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب عنوان کرد.

در این جلسه سایر مدیران و مسئولان حاضر نیز نکاتی پیرامون موضوع جلسه بیان کردند.