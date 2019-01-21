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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۰۱

وزیر نفت:

۹۸ درصد جمعیت شهری ایران از نعمت گاز بهره مند هستند

۹۸ درصد جمعیت شهری ایران از نعمت گاز بهره مند هستند

کرمان - وزیر نفت گفت: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت روستایی و بالای ۹۸ درصد از جمعیت شهری از نعمت گاز استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه عصر دوشنبه در آیین افتتاح گاز رسانی به شهرستان‌های جیرفت، نرماشیر، فهرج گفت: فرصتی شد با جهانگیری به دیدار شما مردم جنوب برسیم. برای گازرسانی به این منطقه نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و یک اقدام زیربنایی بزرگ برای توسعه استان کرمان است.

وزیر نفت ادامه داد: در چهار سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم یک حرکت بزرگ برای گازرسانی روستایی و شهری انجام شد که نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان در این مدت در این بخش هزینه شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت روستایی و بالای ۹۸ درصد از جمعیت شهری از گاز استفاده می کنند.

زنگنه بیان کرد: در پارس جنوبی که بزرگترین میدان جهانی است خوشبختانه توانستیم معادل ۱۴ فاز استاندارد را به مدار بیاوریم و برداشت گاز از این میدان در سال ۹۱ حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز بود که در حال حاضر حدود ۶۱۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و برای اولین بار از قطر در زمینه برداشت گاز جلو زدیم.

وی افزود: ۸۴۰ مترمکعب متوسط مصرف گاز در روز بوده که اکنون نزدیک بیش از ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۱ اضافه شده است و سهم پارس جنوبی هم اضافه داشته است.

زنگنه افزود: در حوزه استان کرمان هنوز کار مانده زیاد است و نزدیک ۵۰ درصد روستایی این استان باید گازرسانی شود.

کد مطلب 4519509

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