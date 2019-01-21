۹۸ درصد جمعیت شهری ایران از نعمت گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه عصر دوشنبه در آیین افتتاح گاز رسانی به شهرستان‌های جیرفت، نرماشیر، فهرج گفت: فرصتی شد با جهانگیری به دیدار شما مردم جنوب برسیم. برای گازرسانی به این منطقه نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و یک اقدام زیربنایی بزرگ برای توسعه استان کرمان است.

وزیر نفت ادامه داد: در چهار سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم یک حرکت بزرگ برای گازرسانی روستایی و شهری انجام شد که نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان در این مدت در این بخش هزینه شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت روستایی و بالای ۹۸ درصد از جمعیت شهری از گاز استفاده می کنند.

زنگنه بیان کرد: در پارس جنوبی که بزرگترین میدان جهانی است خوشبختانه توانستیم معادل ۱۴ فاز استاندارد را به مدار بیاوریم و برداشت گاز از این میدان در سال ۹۱ حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز بود که در حال حاضر حدود ۶۱۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و برای اولین بار از قطر در زمینه برداشت گاز جلو زدیم.

وی افزود: ۸۴۰ مترمکعب متوسط مصرف گاز در روز بوده که اکنون نزدیک بیش از ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۱ اضافه شده است و سهم پارس جنوبی هم اضافه داشته است.

زنگنه افزود: در حوزه استان کرمان هنوز کار مانده زیاد است و نزدیک ۵۰ درصد روستایی این استان باید گازرسانی شود.