به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه فعالیتهای دانشبنیان در سطح کشور تلاشهای خوبی صورت گرفته و از فعالیت این شرکتها حمایت میکنیم.
وی با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برای حمایت از طرحهای فناورانه بیان کرد: شاهد تغییر محسوس در جهت گیری فعالیتهای دانشگاه هستیم و دانشگاه برای تامین نیازهای استان وارد عمل شده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته شاهد تولید محصولات مورد نیاز استان بوشهر و همچنین توسعه اشتغال و کارآفرینی با تولید محصولات فناورانه هستیم.
وی یکی از اولویتهای مهم را افزایش صادرات محصولات فناورانه و دانش بنیان به کشورهای مختلف دانست و بیان کرد: کشورهای جنوب شرق آسیا به عنوان یکی از اهداف اصلی صادرات محصولات فناورانه و دانش بنیان هستند.
ستاری از توسعه صادرات محصولات فناورانه و دانش بنیان به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و آذربایجان خبر داد و گفت: کشور سوریه بازار آینده ما است و برای صادرات دانش به قاره آفریقا نیز برنامههای جدی داریم که فعالیتها آغاز شده است.
وی به زمانبر و هزینهدار بودن صادرات دانش و فناوری به اروپا اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر دو یا سه شرکت بیوتک کشورمان درحال ثبت دارو در اروپا هستند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از پرداخت تسهیلات و ارائه استانداردها و تقویت آموزش برای شرکتهای دانشبنیان خبر داد و افزود: بازارسازی در نقاط مختلف نیازمند نوآوری شرکتهای دانش بنیان است.
وی بر لزوم تولید محصولات مشتریپسند تاکید کرد و اظهار داشت: استفاده از فناوری، کاهش هزینهها و خلاقیت از پیشنیازهای تولید محصولات دانشبنیان است تا بتوانند مشتریان را جلب کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفر یک روزه خود چند طرح دانشگاه خلیج فارس از جمله مرکز نوآوری این دانشگاه را افتتاح و از چند شرکت دانش بنیان بازدید میکند.
بازدید از مرکز بین المللی توسعه نرم افزار خلیج فارس، بازدید از ایستگاه فناوریهای آبزیان دریایی، بازدید از شرکتهای مستقر در ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شدهاند، بازدید از اورژانس هستهای بوشهر که در دست ساخت است، بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و شرکت در نشست شورای اداری استان از جمله برنامههای معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفرش به بوشهر است.
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