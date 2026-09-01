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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

الفتی‌نیا: شبکه برق غرب کشور در مرزهای اربعینی پایدار ماند

الفتی‌نیا: شبکه برق غرب کشور در مرزهای اربعینی پایدار ماند

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب از بهره‌برداری ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان پروژه برق در کرمانشاه خبر داد و گفت: در مرزهای خسروی، مهران و شلمچه در ایام اربعین خاموشی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الفتی‌نیا روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های صنعت برق استان کرمانشاه که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و جمعی از معاونان وزیر و مسئولان استانی در شهرک صنعتی زاگرس برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد ماه ربیع‌الاول، هفته وحدت و هفته دولت، اظهار کرد: امروز مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم صنعت برق استان به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مؤثری در تقویت شبکه و افزایش پایداری برق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های آماده بهره‌برداری گفت: پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی زاگرس از جمله طرح‌های مشارکتی با شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان برنامه است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: پست جایگزین سنقر، افزایش ظرفیت پست میاندربند، توسعه فیدرهای پست قصرشیرین و توسعه فیدرهای پست اسلام‌آباد نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در این مجموعه به بهره‌برداری خواهد رسید.

الفتی‌نیا با اشاره به اهمیت توسعه شبکه برق در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی اظهار کرد: با توجه به برگزاری همایش عظیم اربعین، توسعه پست قصرشیرین از دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و ظرفیت این پست از دو ترانس ۱۵ مگاولت‌آمپر به دو ترانس ۳۰ مگاولت‌آمپر افزایش یافت.

وی ادامه داد: توسعه فیدرهای پست قصرشیرین نیز با هدف تسهیل فیدرگیری شرکت توزیع در دستور کار قرار گرفت و این طرح نیز به‌طور کامل اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب تصریح کرد: در شهرستان اسلام‌آباد غرب نیز طرح‌های مشابهی برای تقویت شبکه و پاسخگویی به نیاز مشترکان اجرا شده است.

سرمایه‌گذاری ۲۸۱۰ میلیارد تومانی در پروژه‌های برق منطقه‌ای

الفتی‌نیا با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های صنعت برق استان گفت: مجموع پروژه‌هایی که امروز در حوزه برق منطقه‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی افزود: در حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز ۳۸۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های مختلف، از جمله اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های برق روستایی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب همچنین از ورود یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی جدید به مدار خبر داد و گفت: سه نیروگاه سه مگاواتی از محل طرح‌های ساتبا در استان در نظر گرفته شده که دو نیروگاه پیش از این به بهره‌برداری رسیده و سومین نیروگاه نیز امروز به مدار خواهد آمد.

تأمین پایدار برق مرزها در ایام اربعین

الفتی‌نیا با اشاره به عملکرد صنعت برق در ایام اربعین اظهار کرد: با راهنمایی‌ها و حمایت‌های وزیر نیرو و استاندار کرمانشاه، در سه مرز خسروی، مهران و شلمچه حتی یک دقیقه خاموشی نداشتیم.

وی این موضوع را افتخاری برای صنعت برق و کارکنان این مجموعه دانست و افزود: در سامانه گرمسیری نیز طبق برنامه و بدون مدیریت مصرف، تأمین انرژی به‌صورت پایدار انجام شد و رضایتمندی مردم منطقه را به دنبال داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به عملکرد شبکه برق در شرایط بحرانی و جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، با وجود آسیب‌های قابل توجه به شبکه، صنعت برق استان توانست با موفقیت از این شرایط عبور کند.

وی ادامه داد: در حوادث مختلفی که به شبکه انتقال، فوق‌توزیع و توزیع آسیب وارد شد، همکاران صنعت برق با سرعت وارد عمل شدند و حتی در مواردی که خطوط ۲۰۰ کیلوولت دچار پارگی شده بود، حداکثر ظرف سه ساعت شبکه را به مدار بازگرداندند، مگر در نقاطی که به دلیل ملاحظات فنی و ایمنی امکان بازگشت سریع وجود نداشت.

الفتی‌نیا خاطرنشان کرد: این دستاوردها بدون تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، حمایت‌های وزارت نیرو و همراهی مسئولان استان امکان‌پذیر نبود.

وی در پایان از حمایت‌های منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از صنعت آب و برق قدردانی کرد و گفت: همراهی و حمایت مسئولان استان زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم و اجرای طرح‌های زیرساختی را فراهم کرده است.

کد مطلب 6934313

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