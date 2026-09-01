به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الفتی‌نیا روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های صنعت برق استان کرمانشاه که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و جمعی از معاونان وزیر و مسئولان استانی در شهرک صنعتی زاگرس برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد ماه ربیع‌الاول، هفته وحدت و هفته دولت، اظهار کرد: امروز مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم صنعت برق استان به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مؤثری در تقویت شبکه و افزایش پایداری برق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های آماده بهره‌برداری گفت: پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی زاگرس از جمله طرح‌های مشارکتی با شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان برنامه است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: پست جایگزین سنقر، افزایش ظرفیت پست میاندربند، توسعه فیدرهای پست قصرشیرین و توسعه فیدرهای پست اسلام‌آباد نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در این مجموعه به بهره‌برداری خواهد رسید.

الفتی‌نیا با اشاره به اهمیت توسعه شبکه برق در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی اظهار کرد: با توجه به برگزاری همایش عظیم اربعین، توسعه پست قصرشیرین از دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و ظرفیت این پست از دو ترانس ۱۵ مگاولت‌آمپر به دو ترانس ۳۰ مگاولت‌آمپر افزایش یافت.

وی ادامه داد: توسعه فیدرهای پست قصرشیرین نیز با هدف تسهیل فیدرگیری شرکت توزیع در دستور کار قرار گرفت و این طرح نیز به‌طور کامل اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب تصریح کرد: در شهرستان اسلام‌آباد غرب نیز طرح‌های مشابهی برای تقویت شبکه و پاسخگویی به نیاز مشترکان اجرا شده است.

سرمایه‌گذاری ۲۸۱۰ میلیارد تومانی در پروژه‌های برق منطقه‌ای

الفتی‌نیا با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های صنعت برق استان گفت: مجموع پروژه‌هایی که امروز در حوزه برق منطقه‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی افزود: در حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز ۳۸۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های مختلف، از جمله اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های برق روستایی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب همچنین از ورود یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی جدید به مدار خبر داد و گفت: سه نیروگاه سه مگاواتی از محل طرح‌های ساتبا در استان در نظر گرفته شده که دو نیروگاه پیش از این به بهره‌برداری رسیده و سومین نیروگاه نیز امروز به مدار خواهد آمد.

تأمین پایدار برق مرزها در ایام اربعین

الفتی‌نیا با اشاره به عملکرد صنعت برق در ایام اربعین اظهار کرد: با راهنمایی‌ها و حمایت‌های وزیر نیرو و استاندار کرمانشاه، در سه مرز خسروی، مهران و شلمچه حتی یک دقیقه خاموشی نداشتیم.

وی این موضوع را افتخاری برای صنعت برق و کارکنان این مجموعه دانست و افزود: در سامانه گرمسیری نیز طبق برنامه و بدون مدیریت مصرف، تأمین انرژی به‌صورت پایدار انجام شد و رضایتمندی مردم منطقه را به دنبال داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به عملکرد شبکه برق در شرایط بحرانی و جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، با وجود آسیب‌های قابل توجه به شبکه، صنعت برق استان توانست با موفقیت از این شرایط عبور کند.

وی ادامه داد: در حوادث مختلفی که به شبکه انتقال، فوق‌توزیع و توزیع آسیب وارد شد، همکاران صنعت برق با سرعت وارد عمل شدند و حتی در مواردی که خطوط ۲۰۰ کیلوولت دچار پارگی شده بود، حداکثر ظرف سه ساعت شبکه را به مدار بازگرداندند، مگر در نقاطی که به دلیل ملاحظات فنی و ایمنی امکان بازگشت سریع وجود نداشت.

الفتی‌نیا خاطرنشان کرد: این دستاوردها بدون تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، حمایت‌های وزارت نیرو و همراهی مسئولان استان امکان‌پذیر نبود.

وی در پایان از حمایت‌های منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از صنعت آب و برق قدردانی کرد و گفت: همراهی و حمایت مسئولان استان زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم و اجرای طرح‌های زیرساختی را فراهم کرده است.