به گزارش خبرنگار مهر، هرمز بهاروند ظهر امروز سه شنبه در آئین واگذاری اسناد مالکیت و تحویل اراضی مسکونی در خوزستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار خوزستان برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام استاندار در ایام جنگ اخیر، اظهار کرد: اقدامات استاندار خوزستان در صدور دستورات ویژه برای تسریع در خروج کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد گرههای لجستیکی در بنادر، ستودنی است. این همدلی و وحدت باعث شد در شرایط جنگ حملونقل کالا حتی بیش از شرایط عادی تداوم یابد.
فرماندار ماهشهر با اشاره به وضعیت محور ماهشهر به بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از پرترددترین مسیرهای کشور، گفت: از سال ۱۴۰۲ اعتبارات لازم از سوی شورای راهبردی و شرکتهای مستقر در منطقه تخصیص یافت اما متأسفانه تا امروز پیمانکاری برای این پروژه تعیین نشده است. این تعلل باعث شده هزینههای اجرایی پروژه چندین برابر شود لذا درخواست داریم دستور فوری برای ساماندهی و تعیین تکلیف نهایی این مسیر صادر شود.
وی، تردد کامیونها از درون شهری بندر امام خمینی (ره) را یکی از معضلات اصلی برشمرد و بیان کرد: به دلیل نبود کنارگذر، تردد کامیونهای سنگین آسیبهای جدی به معابر شهری وارد کرده و هزینههای سنگینی را به شهرداری تحمیل میکند. درخواست داریم برای رفع این خسارتها و احداث مسیر جایگزین، منابع مالی ویژهای پیشبینی شود.
فرماندار ماهشهر با اشاره به جایگاه بندر امام خمینی (ره) در اقتصاد کشور، تصریح کرد: انتظار میرود ادارهکل بنادر و دریانوردی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی توجه بسیار بیشتری به منطقه پیرامونی داشته باشد. وضعیت فعلی این شهر بههیچعنوان زیبنده نام و ظرفیتهای اقتصادی موجود در آن نیست.
بهاروند به نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین به زوجهای جوان اشاره و ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته، تأکید کرد: با وجود الحاق پهنههای وسیع زمین، همچنان نارضایتیهایی در خصوص نحوه ادغام طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن وجود دارد که نیازمند اصلاح است تا کام مردم شیرین شود.
وی با اشاره به مشکلات ساکنان شهرک طالقانی گفت: آن اهالی این منطقه مشکلی مشابه منطقه بلوکیها دارند لذا درخواست دستور برای حل این مسائل را داریم.
فرماندار ماهشهر در خصوص آبگرفتگی ها تصریح کرد: اگرچه اقدامات خوبی در زمینه دفع آبهای سطحی صورت گرفته، اما هنوز رضایتمندی کامل مردم حاصل نشده و لازم است با تکمیل نهایی زیرساختها، شیرینی این خدمت به کام مردم عزیز منطقه بنشیند.
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