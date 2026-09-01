به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ‌زاده با اشاره به اجرای طرح اصلاح هندسی در تقاطع خیابان‌های خلبانان و شهید کسایی، گفت: پیش از اجرای این طرح، وجود فضای باز و نبود مسیر حرکتی مشخص موجب عبور خودروها از مسیرهای مختلف و گاه پیش‌بینی‌نشده می‌شد.

وی افزود: این وضعیت تداخل میان جریان‌های حرکتی و تشکیل صف‌های طولانی خودرو، به‌ویژه در ساعات اوج تردد را به دنبال داشت.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه پس از بررسی شرایط ترافیکی و شناسایی الگوهای حرکتی خودروها، اصلاح هندسی این تقاطع در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: با اجرای این طرح، مسیر حرکت خودروها مشخص‌تر و منظم‌تر شده است.

فرخ‌زاده کاهش نقاط تداخل و هدایت صحیح جریان‌های حرکتی را از مهم‌ترین اهداف این اقدام عنوان کرد و گفت: پس از اجرای طرح، نظم بیشتری در عبور خودروها ایجاد شده و از میزان گره و ازدحام ترافیکی در این محدوده کاسته شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه اقدامات مدیریت ترافیک نیازمند اجرای پروژه‌های بزرگ و پرهزینه عمرانی نیست، اظهار کرد: در بسیاری از نقاط شهر می‌توان با اصلاحات هندسی هدفمند، کم‌هزینه و مبتنی بر بررسی رفتار ترافیکی، ظرفیت موجود معابر را بهتر مدیریت و جریان تردد را روان‌تر کرد.

معاون شهردار شیراز افزود: اصلاح هندسی تقاطع خلبانان و شهید کسایی نمونه‌ای از این اقدامات است که با بهره‌گیری از ظرفیت موجود، ضمن افزایش نظم و ایمنی تردد، به کاهش تداخل‌های حرکتی و بهبود جریان ترافیک کمک کرده است.

فرخ‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر معابر و شناسایی نقاط دارای گره و تداخل ترافیکی برای ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط هر محدوده، به‌صورت مستمر در دستور کار معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز قرار دارد.