  1. استانها
  2. ایلام
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

اجرای طرح غربالگری ملی سلامت ایرانیان در ایلام

اجرای طرح غربالگری ملی سلامت ایرانیان در ایلام

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از اجرای طرح غربالگری ملی سلامت ایرانیان در سطح استان ویژه افراد با سن بالای ۳۰ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی در این رابطه اظهار داشت: مهم ترین معضل جامعه ما و مهم ترین معضل نظام سلامت ما بیماری های غیر واگیر است.

وی افزود: عامل حدود ۸۲ درصد مرگ و میرهای سال ۹۷ را بیماری های غیر واگیر مثل بیماری های قلب و ریوی، فشارخون، سرطانها، دیابت و...را تشکیل می دهد و از این مقدار ۴۲ درصد مربوط به بیماری های قلب و عروق بوده که عامل اصلی آن فشار خون و چاقی و کم تحرکی  و به راحتی قابل پیشگیری است.

وی بیان داشت: مکان های اجرای طرح غربالگری ملی سلامت ایرانیان در سطح استان متعاقباً اعلام می شود و توسط پرسنل مجرب پرستاری آموزشهای لازم در زمینه های خودمراقبتی و فشارخون و دیابت و چاقی در سه سطح غربالگری، آموزش و ارجاع از طریق معرفی نامه به مراکز تعیین شده جهت پیگیری و درمان به همشهریان عزیز ایلامی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 4519519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها