اجرای طرح غربالگری ملی سلامت ایرانیان در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی در این رابطه اظهار داشت: مهم ترین معضل جامعه ما و مهم ترین معضل نظام سلامت ما بیماری های غیر واگیر است.

وی افزود: عامل حدود ۸۲ درصد مرگ و میرهای سال ۹۷ را بیماری های غیر واگیر مثل بیماری های قلب و ریوی، فشارخون، سرطانها، دیابت و...را تشکیل می دهد و از این مقدار ۴۲ درصد مربوط به بیماری های قلب و عروق بوده که عامل اصلی آن فشار خون و چاقی و کم تحرکی و به راحتی قابل پیشگیری است.

وی بیان داشت: مکان های اجرای طرح غربالگری ملی سلامت ایرانیان در سطح استان متعاقباً اعلام می شود و توسط پرسنل مجرب پرستاری آموزشهای لازم در زمینه های خودمراقبتی و فشارخون و دیابت و چاقی در سه سطح غربالگری، آموزش و ارجاع از طریق معرفی نامه به مراکز تعیین شده جهت پیگیری و درمان به همشهریان عزیز ایلامی ارائه خواهد شد.