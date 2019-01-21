واژگونی خودرو محموله قاچاق را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری اظهار داشت: این حادثه صبح امروز (اول بهمن) در حوالی پاسگاه پلیسراه قزانچی رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با ۳ نفر سرنشین به خاطر سرعت بالا، واژگون شد.
وی افزود: زمانی که مامور پلیسراه برای بررسی تصادف در صحنه حادثه حاضر می شود متوجه رفتار مشکوک خانم سرنشین می شود که کیسه مشکی رنگی به همراه دارد.
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه گفت: پس از مقداری کش و قوس، همکار پلیس راهور کیسه مورد نظر را از دست خانم گرفته و هنگام بررسی محتویات آن به ۳ کیلوگرم مواد مخدر برخورد می کند.
وی با بیان اینکه قبل از رسیدن مامور پلیسراه، راننده خودرو توسط اورژانس برای مداوا به مراکز درمانی انتقال داده شده بود، گفت: موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر اطلاع و تحقیقات از سوی آن ها ادامه دارد.
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