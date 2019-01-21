به گزارش خبرنگار مهر، شاپور علاییمقدم صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور عشایر خراسانجنوبی با اشاره به اینکه در گذشته فقط آبرسانی به عشایر مورد توجه قرار میگرفت، اظهار کرد: در سالهای اخیر جایگاه عشایر در تأمین مایحتاج اولویتدار جامعه به ویژه گوشت قرمز محرز شده است.
قائم مقام سازمان امور عشایر بیان کرد: حکم دائمی استفاده از یک واحد درصد ورودی صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش برای تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز را در برنامه ششم توسعه دریافت کردیم.
علاییمقدم افزود: با توجه به شرایط کشور و نقش این قشر در تامین امنیت و توسعه پایدار، برنامهریزیهایی برای توجه به جامعه عشایر علاوه بر جامعه شهری و روستایی انجام شده است.
وی با اشاره به نقش عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در حال حاضر از ۱۶۰ میلیون هکتار مساحت ایران در ۱۵۰ میلیون هکتار فعالیت کشاورزی انجام میشود.
قائم مقام سازمان عشایر گفت: از این میزان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای ۸۴ میلیون هکتار پروانه صادر کرده یا مدیریت میکند.
علایی مقدم گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عشایر در بیش از ۵۹ درصد مساحت جغرافیایی کشور ساکن هستند.
وی اظهار کرد: امروزه خشکسالیها تبعات زیادی به بار آورده اما قشر عشایر از گذشته در امتداد و افق اقلیم حرکت کرده و خود را با شرایط آب و هوایی وفق داده است.
قائم مقام سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه طول راههای عشایری کشور بیش از ۶۰ هزار کیلومتر است، بیان کرد: امروز از ۸۶۰ هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور ۱۹۰ هزار تن آن توسط عشایر تولید می شود.
علایی مقدم ادامه داد: ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور توسط عشایر تامین میشود و هر نفر عشایر گوشت قرمز مورد نیاز ۱۶ نفر را تامین میکند.
وی بیان کرد: ۳۵ درصد تولید صنایع دستی، ۴۰ درصد فرش صادراتی، ۴۵۰ هزار تن لبنیات و فرآورده های لبنی توسط عشایر کشور صورت میگیرد.
قائم مقام سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه در گذشته ۷۲ درصد زندگی عشایر وابسته به دام و مرتع بود، افزود: برای تنوع بخشی به شغل های عشایری در برنامه ششم توسعه ۱۷ مرتبه کلمه عشایر آمده است. علایی مقدم گفت: استان خراسان جنوبی توانست از سال گذشته تاکنون ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای عشایر جذب و در میزان جذب تسهیلات و تشکیل پروندههای ایجاد شده مقام اول کشور را به خود اختصاص دهد.
وی یادآور شد: طی سالهای ۹۶ و ۹۷ ۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به جامعه عشایری ایران پرداخت شده است.
در این آیین حسین حسین پور به عنوان مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی معرفی شد.
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